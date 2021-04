Horóscopo de hoy martes 6 de abril de 2021

Consulta aquí tu horóscopo del martes 6 de abril de 2021, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Una plática entre otras personas que escucharás por casualidad te llevará a pensar en la cara oculta de algunas amistades que tienes en tu vida. No señales con el dedo antes de confirmar tus sospechas, pero no te fíes de lo que ves. Tiempo propicio para reflexionar sobre los valores que más aprecias en tu vida.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

El tránsito de Venus será lejano, pero dejará una enorme energía positiva en tu corazón, al menos superficialmente. Esa misma energía te rondará durante el día de hoy y despertará tu interés sobre alguien que creías ajeno a ti. No te rindas antes de intentarlo, puede ser que resulte algo interesante.

GÉMINIS 22 MAY 21 JUN

La soledad será la mejor consejera en estos días en los que te desesperarás con bastante facilidad por las intromisiones de algunas personas en tu intimidad. Al final de la jornada laboral tendrás el momento propicio para pensar y alejarte de todo lo que pueda alterar tu estado sentimental.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Tu equilibrio laboral favorecerá la entrada de nuevos amores o amistades a tu vida, ya que te inyectará ánimos y energía. Trata de incluir en tus planes a tu familia y verás que todo lo que veías oscuro al principio del día comenzará a resplandecer casi sin esfuerzo alguno.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Una noticia exagerada te obligará a actuar con rapidez ante una situación que hubieses deseado afrontar desde la serenidad. Asume las consecuencias de tus actos con madurez, aunque por dentro estés sufriendo y para la próxima vez, trata de mantener la calma y no desbordarte en improperios que no son necesarios.

VIRGO 24 AGO 23 SEP

Al final del día verás que tu estrategia sentimental ha funcionado. No te apresures a exigir una respuesta inmediata y mejor dale el tiempo suficiente para ver cómo se desarrollan las cosas. Deslígate de las personas con las que no te identifiques porque solamente consumen tu energía sin aportarte nada bueno.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

El optimismo de tu corazón será un arma imbatible o al menos eso te parecerá, pues no serás capaz de demostrar tus destrezas ante las personas que necesiten algo de tu apoyo. Se te darán bien los juegos de azar, así que deberías da aprovechar para tentar a la suerte jugando uno de ellos, o bien, comprando lotería.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Las explosiones de sinceridad que te rodearán en estos días serán el inicio de un vínculo amistoso muy fuerte que aún no serás capaz de identificar. En el terreno profesional, serán días de preguntas y de despejar muchas dudas, pero no debes apresurarte, recuerda que todo es a su debido tiempo.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Ideas inconexas se presentarán una tras otra en tu cabeza de un modo acelerado por culpa de las energías cruzadas que los astros liberarán sobre tu signo en estos días, pero no debes angustiarte por lo que no tengas capacidad de concluir en estos días porque te resultará más conveniente en este momento que no estás pensando con claridad.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

En el amor, lo bueno, si viene multiplicado podría ser demasiado, pues la felicidad extrema a lo mejor te llega a generar cierta suspicacia de que tantas cosas maravillosas te estén sucediendo. En lo profesional, será un momento ideal para involucrarte en un proyecto importantes o una mejora en tus funciones.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Todo lo que suceda repentinamente favorecerá a tu corazón y a la reconstrucción de un alma que arrastrabas con señales de desolación. El factor sorpresa te liberará por fin de todos los prejuicios. Tu mayor aliado será una amistad cercana, quien traerá un poco de distracción a las tribulaciones que presentas.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

La conclusión sobre ciertos aspectos de tu vida a los que llevas dando vueltas varios días llegará casi sin esfuerzo gracias al pragmatismo que Júpiter acercará a tu signo y te proporcionará la sabiduría que necesitabas para entenderlos. Comienza para ti un periodo de apertura y perdón que debes aprovechar para estar en paz contigo mismo.