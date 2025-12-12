Hospital Esperanza impulsa proyectos que transforman la salud en Guatemala

-

Con la visión de dar un paso más allá de sus servicios asistenciales y apostar directamente por el futuro de la salud en Guatemala, Hospital Esperanza lanzó el Galardón Esperanza, una iniciativa que reconoce y apoya proyectos que están transformando realidades en comunidades de todo el país.

Más que un premio, el Galardón Esperanza busca ser un puente entre organizaciones que trabajan todos los días en el territorio y una institución que cree en que la innovación, la investigación y la educación son claves para elevar la calidad de vida de todos los guatemaltecos.

En su primera edición, el Galardón destinó fondos (Q150 mil para el primer lugar de cada categoría y Q75 mil para segundo lugar de cada categoría) a organizaciones cuyos proyectos ya están mejorando la vida de miles de guatemaltecos.

Entre los ganadores destacan Tula Salud por su telemedicina prenatal con energía solar, la Asociación de Salud Integral por su formación virtual sobre el VPH y OSAR Guatemala por su investigación para prevenir cáncer de cérvix y mama.

(Fotografía: Soy502)

Estas organizaciones trabajan, a menudo, en aldeas remotas, poblaciones vulnerables, mujeres, niñas, niños y personas con recursos limitados. Gracias a su cercanía con las comunidades y a su conocimiento de las realidades locales, pueden diseñar soluciones innovadoras, sostenibles y culturalmente pertinentes.

Para el Hospital Esperanza, estas alianzas reflejan lo mejor del país: innovación, compromiso comunitario y trabajo humanitario. Su presidente, Guillermo Monroy Herrera, reafirmó que el Galardón es una forma de apoyar y amplificar el impacto de quienes están cambiando realidades todos los días.

Con la promesa de realizarlo anualmente, el Hospital Esperanza consolida un ecosistema de colaboración que fortalece la salud pública y demuestra la importancia de las asociaciones para construir un futuro más justo, accesible y saludable para Guatemala.