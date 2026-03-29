Hospital en Antigua Guatemala se pronuncia tras video sobre supuesta fuga de paciente

En horas de la mañana de este domingo circuló un video en redes sociales donde se señalaba que un paciente supuestamente se había fugado de un hospital en Antigua Guatemala.

Por su parte el centro asistencial explicó que el paciente recibió atención médica adecuada durante su estancia, y su salida se realizó conforme a los procedimientos establecidos.

Testigos afirmaron que se trataba de un paciente que se fugó. (Foto: Redes sociales)

Además, indicó que al momento del egreso, la persona no contaba con familiares o conocidos que pudieran apoyarle en su traslado; y tras cumplir con el protocolo correspondiente, se le otorgó el alta médica, se le brindó apoyo y recursos básicos.

También hizo un llamado a la ciudadanía a fomentar la empatía y la solidaridad con personas que atraviesan situaciones similares.

En redes sociales circula información sobre la presunta fuga de paciente en Antigua Guatemala. (Imagen: Hospital Pedro De Bethancourt)