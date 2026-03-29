Hospital en Antigua Guatemala se pronuncia tras video sobre supuesta fuga de paciente

El centro asistencial afirmó que el egreso del paciente se realizó conforme a los procedimientos en orden.
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En horas de la mañana de este domingo circuló un video en redes sociales donde se señalaba que un paciente supuestamente se había fugado de un hospital en Antigua Guatemala.
Por su parte el centro asistencial explicó que el paciente recibió atención médica adecuada durante su estancia, y su salida se realizó conforme a los procedimientos establecidos.
Además, indicó que al momento del egreso, la persona no contaba con familiares o conocidos que pudieran apoyarle en su traslado; y tras cumplir con el protocolo correspondiente, se le otorgó el alta médica, se le brindó apoyo y recursos básicos.
También hizo un llamado a la ciudadanía a fomentar la empatía y la solidaridad con personas que atraviesan situaciones similares.