¡Para ganar y transformar vidas! Aún puedes participar en la Rifa Un Millón de Amigos

-

Este 4 de septiembre, gana grandes premios y transforma vidas con la rifa "Un Millón de Amigos".

El próximo 4 de septiembre se celebrará el sorteo de la Rifa Un Millón de Amigos, una campaña solidaria organizada por las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, con el objetivo de recaudar Q13 millones para mejorar la vida de miles de guatemaltecos en situación de vulnerabilidad.

Este 4 de septiembre, gana grandes premios y transforma vidas con la Rifa Un Millón de Amigos. (Foto: H.Pedro/Soy502)

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro trabaja para ofrecer atención médica, alimentación, vivienda y apoyo a quienes más lo necesitan. Las contribuciones de la rifa serán destinadas a diversos programas, como:

27 clínicas especializadas que brindan atención médica a comunidades de escasos recursos. Programas de cirugía gratuita, que permiten salvar vidas a personas que no tienen acceso a tratamientos médicos. Hogares permanentes para personas con discapacidad, ancianos y niños en situación de abandono. Proyectos integrales que ayudan a la rehabilitación de personas con enfermedades graves o en situación de calle.

Los premios:

Primer premio: ¡Una casa en San José Pínula!

Segundo premio: Un Toyota Hilux 2025.

Tercer premio: 5 motocicletas Suzuki.

Cuarto premio: 5 motocicletas Honda

Cada boleto de Q20 vendido no solo brinda la oportunidad a los participantes de ganar estos increíbles premios, sino que también significa una mano amiga para las más de 350 mil personas que cada año reciben apoyo gracias a estas obras.

Como parte de este gran milagro, los boletos se pueden adquirir en línea (www.unmillondeamigos.gt) permitiendo a todos ser parte de esta causa solidaria. Con el apoyo de cada persona, se seguirá transformando vidas.

Rifa Solidaria a Beneficio de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. (Foto: H.Pedro/Soy502)

Cada boleto de la Rifa Un Millón de Amigos no solo representa la posibilidad de ganar premios extraordinarios, como una casa, vehículos y motocicletas, sino que también es una oportunidad para contribuir a una causa noble.

Al adquirir un número, estás apoyando a más de 350 mil guatemaltecos que reciben atención cada año a través de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Con este simple gesto, te conviertes en parte de un milagro que transforma vidas.