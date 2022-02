La construcción del Hospital Regional de Chimaltenango apenas ha avanzado un 23% y se tiene previsto que concluya en noviembre e este año, según dice el gobierno.

Para verificar el avance de la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango, el presidente Alejandro Giammattei, el embajador de Taiwán, Li-Cheng Cheng, el ministro de Salud, Francisco Coma, y otras autoridades de Gobierno realizaron una visita en el área.

Esto, debido a que desde el anuncio de la construcción del nosocomio, en octubre 2021, hasta la fecha solo se ha avanzado un 23% y se tiene contemplado que esté terminada a finales de noviembre de este año, con una inversión de 22.5 millones de dólares, según dice un comunicado del gobierno.

Este es el avance que lleva el hospital regional de Chimaltenango. (Foto: gobierno de Guatemala)

“Llevará por nombre Hospital Taiwán-Chimaltenango; tenemos que ser agradecidos con la República de China-Taiwán, porque nos está donando la construcción del edificio. Este será un hospital regional, que va a cubrir la población de Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché y Sololá, quienes van a venir a este hospital de referencia, y no tendrán que viajar a la capital porque aquí habrán médicos especialistas”, declaró Giammattei.

Este centro hospitalario tendrá capacidad para internar a 350 pacientes. Contará con áreas como medicina general, cirugía, pediatría, ginecología, maternidad, traumatología, cuidados intensivos e intermedios para adultos y niños, y atención para recién nacidos, se asegura en el comunicado.

Además, Giammattei dijo que solicitó la autorización para replicar este diseño en Mazatenango, donde se tiene previsto construir otro centro asistencial.