Construcción del Hospital de Sololá eleva su costo tras ajuste de equipamiento

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El Hospital de Sololá pasó de una adjudicación de US$34 millones a cerca de US$52 millones, según datos expuestos por la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPS).

Los costos de varios centros asistenciales en el país financiados por un préstamo han aumentado respecto a las proyecciones iniciales. Uno de los casos es el Hospital de Sololá proyecto que fue adjudicado inicialmente por alrededor de US$34 millones, pero recibió ampliaciones cercanas a US$18 millones, elevando su costo a aproximadamente US$52 millones.

Las autoridades explicaron los ajustes realizados en los proyectos y las fuentes de financiamiento previstas para concluir las obras durante una citación en el Congreso y la directora de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPS), Didia Olivia Solís, informó que los cambios han sido evaluados por la supervisión externa y por el banco financiador.

Autoridades señalaron que los costos de construcción han aumentado más del 30 % desde la planificación en 2018. (Fotografía de referencia: Archivo/Soy502)

Según indicó, las revisiones incluyeron la incorporación de equipo biomédico, la actualización de costos y otros requerimientos técnicos necesarios para garantizar la operación de los hospitales.

Solís señaló además que varios proyectos cambiaron de remozamientos a construcciones hospitalarias más completas.

Añadió que la planificación original fue elaborada en 2018 y que, desde entonces, los costos de construcción han registrado incrementos superiores al 30%.

Según datos analizados por los diputados durante la citación la planificación inicial del programa rondaba los Q1,400 millones, mientras que las proyecciones actuales podrían considerarse entre Q2,800 millones y Q3,000 millones.

Asimismo, se indicó que los nuevos costos de los hospitales podrían ser; para el Hospital de Alta Verapaz un costo estimado de Q615 millones, el de Mazatenango Q570 millones y que para el Hospital de Jutiapa se recibieron ofertas entre Q640 millones y Q810 millones.

Respecto al avance de las obras, Solís detalló que el Hospital de Chiquimula registra un avance físico de 62.08 % y que su fecha de finalización fue prorrogada hasta marzo de 2027.

Salud indicó que las modificaciones fueron evaluadas por supervisores externos y el banco financiador. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En el caso de Sololá, el proyecto se encuentra en la fase de instalación de equipo médico, incluyendo tomógrafo, resonador magnético y otros equipos especializados, mientras se avanza en la preparación para su puesta en funcionamiento.

Solís también explicó que se han realizado redistribuciones dentro del Plan General de Inversión para garantizar recursos suficientes para los cinco hospitales contemplados en el programa.

Además, confirmaron que gestionan una ampliación de la vigencia del préstamo, cuyo vencimiento está previsto para finales de 2026, porque varios hospitales no estarán concluidos para esa fecha.

Sobre el préstamo

El Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario se financia mediante un préstamo de US$193.2 millones aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2018 y autorizado por el Congreso de la República en 2020, bajo el decreto 18-2020 para la construcción de cinco hospitales.

La citación se realizó este lunes 22 de junio desde la bancada Vos con los diputados José Chic y Orlando Blanco.