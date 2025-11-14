Hospitalizan a ‘La Güereja’ tras fuerte caída en el set

María Elena Saldaña "La Güereja" fue hospitalizada de emergencia tras un accidente en el set de grabación.
Según medios mexicanos, la estrella sufrió una caída el 11 de noviembre durante la filmación de la serie "Más Vale Sola".
Al parecer, su evolución es positiva y se encuentra fuera de peligro, según información confirmada por el matutino "Hoy".
Saldaña se tropezó con una alfombra durante una escena y sufrió una caída golpeándose en la cabeza. Martha Figueroa, del matutino de Televisa, afirma que la actriz se lastimó fuertemente, por ello fue trasladada de inmediato.
"Estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo en la cabeza. Después se quejó de que le dolía mucho la cabeza, entonces Reynaldo López y su producción la mandaron al hospital para que le hicieran un chequeo", dijo Figueroa.
Ya en el hospital los médicos realizaron estudios para descartar cualquier complicación derivada del accidente y no presentó ningún daño. La actriz fue dada de alta y actualmente guarda reposo.
María Elena Saldaña no ha hablado al respecto.