Lady Gaga y Michael Polansky planean su boda

Lady Gaga y Michael Polansky planean casarse muy pronto sorprendiendo a los fanáticos.

Polansky reveló a la revista Rolling Stone que planean celebrar la boda durante la gira Mayhem Ball o poco después de que termine.

Foto: Rolling Stone.

"Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia", afirma. "¿Cómo aprendes a ser tú misma con alguien cuando no sabes cómo ser tú misma con nadie?".

La pareja de comprometió el 1 de abril de 2024 pero quieren que todo sea muy íntimo. "Estoy intentando desesperadamente mantenerlo en privado", dijo Gaga a E! News en una entrevistaen marzo de 2025.

"Me dijo: 'Si algún día te propusiera matrimonio, ¿cómo lo haría?'", explicó en la entrevista, que se emitió el 10 de marzo a las 11 p. m. "Y yo le dije: 'Solo toma una brizna de hierba del jardín y enróllala alrededor de mi dedo'. Y lo hizo. Eso fue lo que hizo cuando me propuso matrimonio", dijo.

Foto: Rolling Stone.

Al parecer la pareja se casaría en Europa.

"Hablamos de ello todo el tiempo, Tenemos estos descansos, y son tentadores. Es como: 'Bueno, ¿podemos casarnos ese fin de semana?' No queremos una boda muy grande, pero queremos disfrutarlo. En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no creo que vaya a cambiar mucho".

La paternidad es el siguiente paso y Polansky se inspira en Elton John y David Furnish, cuyos hijos son ahijados de Gaga. "Sus hijos han resultado ser muy felices. Lo más importante es que se sienta como nuestra familia, como algo que hacemos. Que ella sea Lady Gaga, con su arte y todo eso, no es algo que tenga que separar de su relación conmigo ni de cuando sea madre".

"Ser madre es lo que más deseo... Y va a ser un padre maravilloso. Estamos muy emocionados por eso", continuó.

Lee la entrevista aquí.