Hospitalizan a Julio César Chávez, legendario boxeador mexicano

Julio César Chávez fue operado tras presentar dolor por obstrucción en las vías urinarias.
El excampeón mexicano de boxeo, Julio César Chávez, fue ingresado al Hospital Ángeles Culiacán para someterse a una cirugía debido a una complicación en las vías urinarias, informó su familia a través de redes sociales.
De acuerdo con el reporte médico, el exboxeador llegó al hospital con dolor ocasionado por una piedra que obstruía el uréter izquierdo, el conducto que conecta el riñón con la vejiga.
Su esposa, Myriam Escobar, indicó que el procedimiento fue necesario debido al dolor que presentó el sábado 27 de septiembre y lo describió como rápido y sencillo.
Explicó que Chávez acostumbra atender cualquier malestar de manera inmediata para evitar complicaciones futuras.
En una actualización médica, Escobar señaló que el médico confirmó la disolución de las piedras y que se realizarán revisiones para asegurar que no existan nuevas obstrucciones.
"Como él dice, hay campeón para rato", expresó la esposa del boxeador.