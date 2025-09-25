La polémica campaña que compara el arresto de migrantes con el juego de "Pokemón"

-

El video muestra la captura de un guatemalteco bajo el formato de una carta pokemón coleccionable.

Un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos titulado "Gotta Catch 'em all" ("Hay que atraparlos a todos") ha generado polémica en redes sociales por emplear música e imágenes de la serie Pokémon para mostrar las redadas migratorias.

En el material se observa a agentes deteniendo a inmigrantes, comparándolos con personajes de la caricatura.

El video finaliza mostrando fotografías de los inmigrantes detenidos, entre ellos un guatemalteco, en un formato similar a las tarjetas coleccionables de Pokémon, junto a información sobre sus países de origen y antecedentes legales.

(Imagen: captura de pantalla)

La publicación ha provocado críticas de usuarios y expertos. Miembros que la comunidad hispana ha calificado el contenido como inadecuado, mientras que Alain Cisneros, codirector de FIEL Houston (una organización liderada por inmigrantes), cuestionó si el objetivo era deshumanizar a los inmigrantes.

Gotta Catch ‘Em All. pic.twitter.com/qCvflkJGmB — Homeland Security (@DHSgov) September 22, 2025

The Pokemón Company se pronuncia

"Estamos enterados del video recientemente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual incluye imágenes y lenguaje asociado con nuestra marca. Nuestra compañía no está involucrada en la creación o distribución de este contenido y no se concedió el permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual" informó a través de un comunicado".

(Foto: The Pokemón Company)

El DHS ha recibido críticas éticas y aunque ni The Pokémon Company ni Nintendo se han pronunciado sobre las acciones que tomará, tanto hispanohablantes como fanáticos de la serie solicitan acciones legales.

El video fue publicado el pasado 22 de septiembre y ante la crítica, permanece en la red con más de 70 millones de vistas.