¡Es hoy! Estas son las recomendaciones para asistir a la "Noche de los Museos"

26 museos abren sus puertas esta tarde para vivir una experiencia llena de aprendizaje y alegría para vivirla en familia.

La entrada a los museos es gratuita y podrás acceder desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche de este viernes 7 de noviembre.

Los organizadores de la Noche de los Museos en conjunto con la coordinación con la Polícia Nacional Civil (PNC), El Museo de Universidad de San Carlos, El Ejército de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y El Museo del Deporte, permitirán habilitar buses para movilizar gratuitamente a los asistentes.

Los buses asignados estarán señalizados y recorrerán cuatro rutas con distintas paradas para facilitar el recorrido a los 26 museos.

Estas son algunas de las recomendaciones de los organizadores para que disfrutes de la actividad:

Si llegarás en carro, empieza por el museo más cercano.

Puedes hacer uso del bus para acercarte a los museos.

Los buses circularán desde las 17:00 a las 19:00 horas.

Para recibir una buena atención, se solicita respeto cortesía con el personal organizador.

Busca museos cercanos para tener la opción de caminar.

Trata de estar cerca de tu auto o del lugar a donde llegarán a recogerte pues los buses no se harán responsables de regresarte al lugar del inicio del recorrido.

Estas son las rutas:

RUTA 1, tendrá 8 paradas:

PARADA No. 1: 9a. Avenida y 10 calle, zona 1, frente al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (MUSAC) en la 9a. Ave. 9-79, zona 1 hacía el Museo Nacional de Historia (2a. Calle 9-70, zona 1).

PARADA No. 2: en 2a. calle y 6a. Avenida, esquina parque San Sebastián. Para recorrer el Museo del Holocausto Guatemala (6a. Ave. 1-88, zona 1) y la Casa de la Memoria Kaji Tulam (6a. Ave. 1-73, zona 1).

PARADA No. 3: instalada en la 5a. Avenida y 5a. Calle esquina, zona 1, hacia el Centro Cultural La Ouinta (5a. Calle 5-33, zona 1).

PARADA No. 4: en la 10a. calle y 4a. Avenida esquina, de la zona 1. Para ingresar al Centro Cultural Mosaico Guatemala (10 Calle 4-19, zona 1) y el Centro Cultural El Talpetate 34, 10-29. zona 1.

PARADA No. 5: sale en la 11a. calle y 6a. Avenida, esquina Frente al Teatro Lux. Y recorre para llegar al Centro Cultural de España en Guatemala, ubicado en el segundo nivel del Edificio Lux (6a. Avenida, 11a. calle 11-02).

PARADA No. 6: ubicada en la 8a. Avenida esquina, zona 1. Que cubre hacia el Museo Postal de Correos de Guatemala (7a. avenida 11-67 de la zona 1 en el Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte).

PARADA No. 7: en la 10a. calle 10-32 de la zona 1, para llegar a la Universidad Popular (10a. calle 10-32 de la zona 1).

PARADA No. 8: 13a. Avenida entre 10a. y 12a. calle, interior de la antigua aduana, para conocer la Sala Histórica de la PNC (ubicada en la 10a. Calle 13-92 zona 1).

RUTA 2, tendrá 4 paradas:

PARADA No. 1 de esta ruta será frente al Paraninfo Universitario, en la 2a. avenida, 12-41, zona 1. Para llegar al Centro Cultural Universitario y Museo de la Cinemática (2a. Ave, 12-41, paraninfo universitario, zona 1).

PARADA No. 2: en la 13 calle y 8a. Avenida, esquina, zona 1, para conocer el Club Guatemala (7a. Ave. 12-75, zona 1) y la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise (8a. Ave. 12-58, z. 1).

PARADA No. 3: en la 8a. Avenida y 18 calle, zona 1, hacia el Centro Cultural, Museo del Ferrocarril y el Museo de la Tipografía Nacional y el Museo Otto René Mansilla, Radio TGW.

PARADA No. 4 será en la 9a. Avenida y 14 calle, frente al Registro de la Propiedad, para conocer su historia y hacia la Casa Abril (15a. calle 11-63, zona 1).

RUTA 3: el bus debe abordarse desde el MUSAC (9a. Ave. 9-79, zona 1) para ingresar a conocer la Historia Militar en el Museo del Ejército de Guatemala (21 calle, 3-81 zona 1), el Museo Numismático, Banco de Guatemala (7a. Ave 22-01, zona 1) y el Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza (8av. avenida 20-59 Ministerio de Finanzas).

RUTA 4: para los museos fuera del centro histórico, buses independientes hacia el Mapa en Relieve de Guatemala (Ave. Simeón Cañas Final, Hipódromo del Norte, zona 2), la Biblioteca César Brañas (6a. Calle 0-60, zona 3), Museo del Deporte de Guatemala (Ruta 2 via 5, 1-29, 4 grados norte, zona 4) y el Museo de Gran Logia de Guatemala (ubicado en la 12 Ave. 26-67, zona 5).