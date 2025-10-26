Versión Impresa
Revive la historia en la 14a. edición de la Noche de los Museos

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 12:21
26 museos abren sus puertas para vivir una experiencia nocturna de aprendizaje y diversión. (Foto: La Noche de los Museos Guatemala)

26 museos abren sus puertas para vivir una experiencia nocturna de aprendizaje y diversión. (Foto: La Noche de los Museos Guatemala)

La entrada es gratuita y no necesitas registrarte, ¡solo debes llegar!

La Noche de los Museos es una actividad familiar para ingresar de manera gratuita a 26 museos que relatan la historia en Guatemala.

Esta noche sería la 14a. edición de esta experiencia que permite acceder a conocer distintas colecciones de arte, cultura, ciencia, naturaleza, entre otros.

Este próximo 7 de noviembre desde las 17:00 a las 22:00 horas podrás vivirla de una manera única.

@usac_oficial ¡La magia de la cultura vuelve a brillar en la ciudad! Este viernes 7 de noviembre, viví la Noche de los Museos ️ De 5:00 p.m. a 10:00 p.m., recorré espacios llenos de historia, arte y conocimiento. Puedes descubrir todos los detalles en musacenlinea.org #USAC #MUSAC #DIGEU #NocheDeLosMuseos #CulturaViva ♬ The Adventure Begins: An Orchestra of Anticipation(1549368) - Daisuke Deguchi

No necesitas registro

A través de sus redes sociales, los organizadores de la Noche de los Museos anunciaron los museos participantes, donde podrás iniciar tu recorrido.

Conócelos aquí:

(Foto: La Noche de los Museos)
(Foto: La Noche de los Museos)

¿Tienes dudas? La Noche de los Museos facilitó el siguiente listado de preguntas frecuentes:

(Foto: La Noche de los Museos)
(Foto: La Noche de los Museos)

