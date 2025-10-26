Revive la historia en la 14a. edición de la Noche de los Museos

La entrada es gratuita y no necesitas registrarte, ¡solo debes llegar!
La Noche de los Museos es una actividad familiar para ingresar de manera gratuita a 26 museos que relatan la historia en Guatemala.
Esta noche sería la 14a. edición de esta experiencia que permite acceder a conocer distintas colecciones de arte, cultura, ciencia, naturaleza, entre otros.
Este próximo 7 de noviembre desde las 17:00 a las 22:00 horas podrás vivirla de una manera única.
No necesitas registro
A través de sus redes sociales, los organizadores de la Noche de los Museos anunciaron los museos participantes, donde podrás iniciar tu recorrido.
Conócelos aquí:
¿Tienes dudas? La Noche de los Museos facilitó el siguiente listado de preguntas frecuentes: