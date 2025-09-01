IGSS de Escuintla informa sobre medidas por amenazas de posibles atentados

-

Las visitas a pacientes estarán suspendidas por tiempo indefinido y las emergencias se remitián al Hospital Nacional de Escuintla, informó el IGSS sobre los servicios que se brindan en la cabecera departamental.

Este lunes 1 de septiembre, los pacientes que ingresen por el área de Emergencia del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en Escuintla, serán referidos y atendidos en el Hospital Nacional de ese departamento.

La entidad emitió un comunicado, en el cual indica que la medida se implementará "ante las amenazas recibidas de posibles atentados" y para garantizar la protección de los afiliados y el personal médico y administrativo, así como para resguardar las instalaciones.

Como parte de los protocolos establecidos, también se suspendieron las visitas a pacientes en los encamamientos, hasta nuevo aviso.

"La atención de los pacientes que se encuentran hospitalizados, está garantizada por medio del rol de turnos de nuestro personal", reza el texto que difundió el IGSS por medio de las redes sociales.

Caso en investigación

El pronunciamiento del IGSS se da en el marco de una investigación que está en curso, debido a la denuncia que hizo una afiliada por la supuesta desaparición de su hijo recién nacido en el hospital de Escuintla.

El caso trascendió el pasado jueves 28 de agosto y un día después, tras una serie de evaluaciones hechas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se informó que la señora no estaba embarazada cuando llegó al centro asistencial.

Además, se difundieron grabaciones de cámaras de videovigilancia, donde se aprecia que habría pasado más de seis horas en los servicios sanitarios y no habría sido atendida por ningún médico.

El caso ha generado consternación y rechazo, tanto en aquel departamento con en el resto del país, y el Ministerio Público confirmó que hay indagatorias al respecto.

Por su parte, el IGSS indicó que "continúa en apresto y con toda la disposición de seguir brindando apoyo a las autoridades encargadas de la investigación".