La vida, obra y legado de Humberto Ak'abal en la poesía indígena de Guatemala

Humberto Ak'abal es reconocido como uno de los máximos exponentes de la literatura indígena guatemalteca. Su obra, que refleja la memoria, el dolor y la espiritualidad de los pueblos originarios, permanece como uno de los legados literarios más valiosos del país.

Humberto Ak'abal es uno de los poetas maya-quiché orgullo de Momostenango, Totonicapán, cuya obra estuvo marcada por la cosmovisión maya, la dignidad humana y las vivencias de los pueblos indígenas.

Nació el 31 de octubre de 1952 y falleció el 28 de enero de 2018. Provenía de una familia dedicada a la agricultura y al tejido de ponchos, y creció en un entorno de escasez que influyó profundamente en su sensibilidad literaria.

A lo largo de su vida, compartió su talento y trayectoria con estudiantes. (Foto: José García/Colaborador)

Desde niño mostró interés por las letras. En su libro Con los ojos después del mar, relató que comenzó a trabajar desde los seis años cargando leña, y que fue su padre quien lo motivó a asistir a la escuela para aprender a escribir su nombre y evitar la humillación.

Sin embargo, debido a la situación económica, abandonó los estudios a los 12 años y viajó a la capital, donde trabajó vendiendo dulces y chicles.

Ak'abal escribió poemarios, cuentos, ensayos y antologías. (Foto: José García/Colaborador)

Su acercamiento a la literatura nació en medio de la adversidad. El primer libro que tuvo lo obtuvo en 1960 y, años después, la lectura de diversos autores despertó en él el sueño de convertirse en escritor. Durante el conflicto armado interno, sus ideas y sentimientos se transformaron en poesía, abriéndole nuevos horizontes creativos.

Ak'abal trabajó como barrendero y cargador, y con sus ingresos compraba libros y escribía poemas. En 1990, la publicación de Animalero por la editorial Cultura marcó el inicio de su reconocimiento público, permitiéndole ofrecer entrevistas y realizar viajes internacionales para compartir su obra.

Aceptó trabajar proyectos con el Ministerio de Educación por amor a la enseñanza. (Foto: José García/Colaborador)

Escribía en idioma k'iche' y él mismo traducía sus textos al español. Su poesía se caracterizó por la sencillez, el uso de onomatopeyas y la evocación de sonidos de la naturaleza. Sus obras fueron traducidas a varios idiomas y difundidas en Sudamérica y Europa.

Entre sus poemarios más destacados figuran: Hojas del árbol pajarero, Retoño salvaje, Corazón de toro y Detrás de la golondrina, además de cuentos y antologías que consolidaron su legado. Aunque falleció a los 67 años, su obra continúa vigente y es reconocida como una de las expresiones más auténticas de la literatura indígena guatemalteca.

Es un poeta que trascendió generaciones, cuyo legado también quedó plasmado en medios de comunicación. (Foto: Archivo)

Reconocimientos obtenidos

Su poemario Ajkem Tzij (Tejedor de palabras) fue editado por la Unesco en 1996.

Su libro Guardián de la caída de agua recibió una nominación a Libro del Año en 1993 y recibió el galardón El Quetzal de Oro APG 1993.

En 1995 recibió el diploma Emeritissimum por la Facultad de Humanidades de la Usac.

En 1997 recibió el Premio Internacional de Poesía Blaise Cendrars de Neuchatel, Suiza.

El 27 de abril 2013, fue nombran huésped distinguido por la municipalidad.

En 2017 se le otorgó el Diploma "Reconocimiento a la trayectoria", otorgada por el Gobernador del Estado de Campeche, México.

Algunas de sus letras pasaron a ser musicalizadas por compositores estadounidenses y en el 2022 ofrecieron tres presentaciones en el Teatro Nacional. (Foto: Jake Runestand)

Otros premios

1993: Quetzal de Oro APG 1993.

1997: Premio Internacional de Poesía Blaise Cendrars de Neuchatel.

1998: Premio Continental "Canto de América".

2003: declinó recibir el Premio Nacional guatemalteco de literatura "Miguel Ángel Asturias".

2004: Premio Internacional de poesía "Pier Paolo Pasolini".

2005: Condecorado "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres".

2006: Fellowship John Simon Guggenheim.

Entre los reconocimientos sobresalen países como Suiza, México, Italia, Francia y EE. UU., además de Guatemala.

La forma de expresar sus ideas fue bien aceptada por locales, nacionales y extranjeros. (Foto: Antonio Lederer)

Sus obras

Escribió más de 35 trabajos, que fueron reconocidos a nivel nacional e internacional, algunos de ellos son:

El animalero

Guardián de la caída de agua

Hojas de árbol pajarero

Lluvia de luna en la cipresalada

Hojas solo hojas

Tejedor de palabras (Antología)

Retoño salvaje

Desnuda como la primera vez

Cinco puntos cardinales (Antología)

Con los ojos después del mar

Dato Curioso