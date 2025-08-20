Con IA, guatemalteco parodia la entrevista de Nodal

-

La respuesta de Nodal inspira una divertida recreación digital.

El guatemalteco, creador de contenido, ha sorprendido a sus seguidores al publicar un video humorístico en el que utiliza un fragmento de la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha.

Erick Alexander Arias utilizó su conocimiento en inteligencia artificial para representar a Nodal y Micha en el universo de los Muppets, captando el momento en el que la entrevistadora le consulta al artista si "no se imagina amando a otra mujer en ese momento de su vida".

Arias destaca por su talento en la recreación de escenas con IA. (Foto: Erick Alexander Arias)

Christian se tarda toda una vida en responder y, mientras lo piensa, el personaje de Adela aprovecha su tiempo para jugar a Jenga, Nintendo Switch, preparar carne, dormir, llegando el punto en el que se hace mayor y fallece.

"En este momento de mi vida, no", responde la versión Muppet del cantante, percatándose de que Micha se ha vuelto un esqueleto de tanto que lo pensó.

Javier Ceriani compartió el video en sus redes. (Foto: Javier Ceriani)

El cortometraje compartido a través de su cuenta de TikTok, alexander_arias_gt, no tardó en viralizarse, siendo compartido por medios mexicanos como el canal de

Javier Ceriani y Chikarcones Barrio TV.

Arias es un influencer que se especializa en recrear escenas de películas o momentos graciosos con IA, lo que le ha otorgado ganar popularidad con su talento.