La IA y la seguridad centran el diálogo previo al CES 2026

Soy502 participó en dos espacios organizados por Samsung en el marco de The First Look, evento previo al CES 2026.

El primero fue el Security & Privacy Tech Forum, un espacio en el que expertos analizaron los retos de confianza, seguridad y privacidad asociados al desarrollo y adopción de la Inteligencia Artificial. Durante la actividad se contó con la participación de Shin-Chul Baik, Head of Security Governance Lab del AI Platform Center (APC) de Samsung; Zack Kass, experto en IA y exdirector de estrategia de salida al mercado de OpenAI; Amy Webb, futurista cuantitativa; y Allie K. Miller, líder de pensamiento en IA. El moderador fue Richard Edelman, CEO de Edelman.

Durante el foro se destacó que la confianza es un factor determinante para la adopción de la IA, y que su ausencia limita tanto el uso por parte de los consumidores como su implementación en organizaciones. Los panelistas señalaron que existen brechas en los niveles de confianza hacia la IA, influenciadas por variables como la edad, el nivel socio económico y al región, entre otros.

También se indicó que, aunque la IA forma parte del uso cotidiano en herramientas como correo electrónico, navegación GPS y plataformas digitales, persiste una falta de comprensión sobre su funcionamiento, lo que incide en la percepción de riesgo.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En el caso de los consumidores, se subrayó la demanda de mayor transparencia y control sobre los datos personales, así como límites claros en los sistemas de personalización. La visibilidad de las prácticas de seguridad y la protección local de la información fueron mencionadas como elementos clave para fortalecer la confianza.

El foro abordó además el equilibrio entre personalización y privacidad, advirtiendo sobre los riesgos de modelos basados en vigilancia excesiva o comercialización de datos. La desinformación fue identificada como uno de los principales desafíos asociados al uso de IA, fenómeno que se amplifica con tecnologías avanzadas y que requiere herramientas tecnológicas, educación y pensamiento crítico para su mitigación.

En materia de regulación, los expertos señalaron que esta suele ser reactiva, por lo que enfatizaron la importancia de que las empresas implementen marcos éticos, pruebas y controles internos antes del despliegue de soluciones basadas en IA.

(Fotografía cortesía: Samsung Electronics)

Guatemala dialoga con el presidente de Samsung sobre el futuro de la IA

Posteriormente, Soy502 participó en una reunión exclusiva con HS Jo, presidente de Samsung Electronics Latinoamérica, en la que únicamente representantes de algunos países de la región tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre la estrategia de la compañía y el rumbo que marcarán las innovaciones presentadas en los próximos tres a cinco años.

Durante esta conversación se abordó la visión de Samsung a mediano plazo, destacando que la Inteligencia Artificial se consolidará como el eje central de su ecosistema tecnológico en los próximos tres a cinco años, integrada de forma transversal en televisores, dispositivos móviles y electrodomésticos conectados a través de SmartThings.

(Fotografía cortesía: Samsung Electronics)

El directivo también señaló que uno de los principales retos es lograr que la IA sea realmente útil para el usuario, priorizando la simplicidad de uso, la automatización de procesos y la integración de funciones de manera natural, sin requerir una interacción constante.

En este contexto, el presidente de Samsung Electronics Latinoamérica reiteró la relevancia de la seguridad y la privacidad, respaldadas por soluciones como Samsung Knox, así como la estrategia de llevar las capacidades de IA desde los segmentos premium hacia modelos de gama media y de entrada.

Finalmente, se destacó que América Latina presenta una alta adopción tecnológica, lo que convierte a la región en un mercado relevante para la implementación progresiva de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.