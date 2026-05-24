Ian Rodríguez finaliza en el Top 10 en Vallelunga

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El guatemalteco destacó en las dos carreras que integraron la segunda fecha del Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, que se desarrollaron este fin de semana en el mítico circuito de Vallelunga.

Ian venía de tener un debut de ensueño en la primera fecha del certamen GT3 Sprint, luego de que finalizara en el tercer puesto en Imola, junto su compañero de equipo, el italiano Giussepe Forenzi, rdefendiendo los colores del Nova Race FAEMS.

Este fin de semana representó un nuevo reto para el piloto chapín, quien a pesar de conocer el circuito desde hace varios años (de niño corrió karts en ese país), la alta competencia fue el obstáculo a vencer, esto debido a que en ese certamen participan multicampeones de varios de los mejores seriales europeos.

En la primera carrera, la cual se realizó el sábado, Forenzi fue el primero en tomar el volante, y luego de correr aproximadamente la mitad de la competencia, llegó el momento de stint, donde Ian tomó el mando.

Todo parecía que nuevamente subirían al podio, pero por el reglamento, tenía una penalización de 9 segundos, debido a que según las normas, los equipos que se ubican entre los primeros cinco puestos en la carrera anterior, tienen que esperar más tiempo en el pitstop.

La tercera jornada del certamen italiano será el próximo 24 y 25 de julio, en el Autódromo Internacional de Mugello. (Foto: Ian Rodríguez)

Nuestro compatriota finalizó tercero en la primera fecha, y esto causó que Ian retrasara su salida, pero a pesar de ello, condujo con toda su experiencia para finalizar en el quinto puesto.

Llegó el domingo. El nacional fue el primero en salir a la pista al mando del BMW M4 EVO; desde la largada, la cual fue muy disputada, Ian no perdió su línea de carrera, el tráfico fue exigente por momentos, pero se mantuvo bien ubicado, hasta llegar el momento del cambio de piloto.

Forenzi tomó el timón, y salió nuevamente al circuito para tratar de superar rivales, pero la disputa de los primeros lugares era muy alta. Al final de la segunda carrera, el Nova Race FAEMS, finalizó en el octavo escalón, logrando importantes puntos para la clasificación general del campeonato.

La próxima fecha de competencia será el próximo 24 y 25 de julio, en el Autódromo Internacional de Mugello, ubicado en Florencia, en la Toscana italiana.