Ian Rodríguez recibe el trofeo del GT Cup Europe 2025 en Madrid

El momento más importante de la carrera del piloto guatemalteco Ian Rodríguez, lo vivió este viernes en el Real Casino de Madrid.

En una gala que contó con autoridades de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), fue premiado como el ganador del GT Cup Europe 2025.

El nombre de Ian Rodríguez queda grabado en el libro de oro del automovilismo guatemalteco y centroamericano al recibir el premio que lo consagra como campeón de la temporada 2025, de uno se los seriales más importantes del Viejo Continente.

El GT Cup Europe le abrió los brazos a Rodríguez en la actual temporada. Su mayor reto fue cambiar de autos Open Wheel, a carros de Turismo, ya que en este serial estuvo al mando de un auto Porsche, que compartió junto a su compañero, el italiano Luca Franca. Ambos pilotos representaron al FAEMS Team Srl, también del país de la bota.

Rodeado de varios de los mejores pilotos de Europa, Ian subió al escenario para recibir junto a su equipero el galardón, que lo consagra como monarca de la división Overall. Esto luego de brillar en seis fechas del certamen, que se realizaron en: Portugal, Bélgica, Alemania, Francia, España e Italia.

Rodríguez y Franca, obtuvieron el título gracias a los 122 puntos conquistados. Los nuevos campeones fueron escoltados por los pilotos Ludovico Longoni y Pietro Armanni (ZRS Motorsports), además de Lars Zaenen y Goncalo Fernandes (Q1-Trackracing), duplas que ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

Ahora, el piloto tomará una pausa para retomar acciones en el GT Cup Europe, el próximo 19 de abril del 2026, cuando se realice la primera fecha del serial, en el mítico circuito de Portimao, Portugal.