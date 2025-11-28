¡Qué orgullo! Ian Rodríguez será premiado por su título de GT Cup en Madrid

-

El automovilismo chapín tendrá motivo para celebrar este viernes, con la coronación de Ian en Madrid.

El momento más importante de la vida deportiva del piloto guatemalteco Ian Rodríguez llegará este viernes a las 13 horas (tiempo de Guatemala), cuando en el Real Casino de Madrid, España, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) premiará a los campeones del GT Cup Europe 2025, en una gala única e histórica para el deporte motor del país.

Rodríguez, quien recientemente se coronó como campeón del GT Cup Europe, junto a su coequipero, el italiano Luca Franca, quienes representaron al FAEMS Team, también del país de la bota, recibirán el galardón de manos de los máximos dirigentes del automovilismo mundial.

Un auto Porsche fue el fiel compañero de Ian Rodríguez, durante las seis fechas del GT Cup Europe. (Foto: Archivo)

El corredor guatemalteco se convirtió en el primer piloto del país en ganar un título absoluto de automovilismo en el Viejo Continente. Esto después de seis fechas disputadas en varias de las mejores pistas europeas.

Ian se inició desde muy pequeño en el automovilismo, esto debido al legado de su padre, el reconocido piloto Carlos Rodríguez, quien compitió en Guatemala en una de las épocas doradas del automovilismo chapín.

Desde muy pequeño, Rodríguez se inició en las competencias de Karts, luego dio paso a automóviles más poderoso. Se especializó en competencias de autos Open Wheel en diversos seriales del continente americano y Europa; sin embargo, el gran salto a autos de turismo tuvo sus frutos, llegando a ganar el GT Cup Europe, al mando de un Porsche.

Sin duda alguna, este viernes será un día histórico para el automovilismo guatemalteco, ya que Ian tendrá en sus manos un galardón que lo proclamará como el único piloto del país en ganar un título absoluto en seriales europeos.