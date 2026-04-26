Ian Rodríguez sube al podio en su debut en Italia

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Por la puerta grande, así debutó el piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, en el Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, ya que, conquistó el tercer puesto en la primera fecha del certamen GT3 Sprint, que se desarrolló en el mítico circuito de Imola.

Ian llegó a Italia de la mano de BMW, ya que, luego de conquistar el título 2025 en el serial GT Cup Europe 2026, fue llamado por la marca alemana para conducir un auto M4, del equipo Nova Race-FAEMS, haciendo dupla con el piloto italiano, Giuseppe Forenzi.

Hace algunas semanas, Ian viajó al país de la bota, para realizar las primeras prácticas con el equipo, y así pulir la estrategia para este fin de semana. Vallelunga fue donde realizó su primer test; mientras que el segundo, lo realizó en Imola, pista donde conquistó la gloria.

Compitiendo contra varios campeones de múltiples seriales europeos, y pilotos oficiales de las diferentes marcas, Rodríguez debutó por todo lo alto en el Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, al lograr el tercer lugar en la segunda competencia de la fecha.

Ahora, el piloto volverá Guatemala, para esperar la próxima carrera de la temporada, en mayo próximo en Misano. (Foto: Ian Rodríguez)

El certamen italiano está compuesto por cuatro fechas, cada fecha consta de dos carreras. En la primera competencia que se realizó el sábado, el guatemalteco conquistó el cuarto puesto, lo que brindó buenos augurios para la carrera de este domingo.

Y de esta manera, la gloria llegó, ya que, en la segunda carrera de la jornada, el guatemalteco finalizó en el tercer lugar, logrando podio en el debut, en uno de los campeonatos de automovilismo más exigentes de Europa.

Ian volverá a las pistas italianas del 8 al 10 de mayo próximo, cuando se corra la segunda fecha del Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, en una de las pistas más importantes del mundo: Misano.