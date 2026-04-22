Ian Rodríguez debutará en el Campeonato Italiano GT3 Sprint 2026

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El piloto, Ian Rodríguez, tratará de poner la bandera guatemalteca por todo lo alto, ya que el este domingo 26 de abril, correrá la primera carrera de la temporada, en el Campeonato Italiano GT3 Sprint 2026

Rodríguez formará parte del Nova Race-FAEMS, donde estará al mando de un BMW M4, el cual compartirá con su coequipero, el italiano, Giuseppe Forenzi, joven corredor, que ha desarrollado toda su trayectoria en diferentes seriales en Europa.

Desde hace unas semana, el piloto se encuentra en Italia, donde realizó dos test previos al evento. El primero fue en la pista de Vallelunga, y luego se trasladó al trazado de Imola, donde se desarrollará la primera fecha.

"Estoy muy contento por debutar en el campeonato italiano de automovilismo. En las últimas semanas trabajamos duro junto al equipo, y aunque solo hice dos pruebas en pista, si hablamos de estrategia, y tuve muchas horas de manejo en el simulador", comentó Rodríguez.

El auto que conducirá Ian Rodríguez, es un BMW M4, que compartirá con el piloto italiano, Giuseppe Forenzi. (Foto: Ian Rodríguez)

Los equipos que formarán parte en este certamen serán: BMW, Lamborghini, Mercedes AMG, y Audi. El campeonato estará integrado por cuatro fechas, Imola (del 24 al 26 de abril), Vellalunga (22 al 24 de mayo), Mugello (24 al 26 de julio), y Monza (9 al 11 de octubre).

"El nivel de competencia será muy alto. Durante estos días pude compartir con muchos pilotos de gran experiencia, que han sido campeones en seriales europeos, y corredores oficiales de las diferentes marcas", agregó.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari, conocido como Circuito de Imola, es un emblemático trazado de 4.909 kilómetros, situado en la localidad norteña, Emilia-Romaña. Famoso por su sentido antihorario y diseño clásico, es un reto técnico con curvas rápidas y desniveles, sede histórica de la Fórmula 1.