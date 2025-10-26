Iba camino a su casa pero fue atacado por hombres desconocidos

Tenía 22 años y regresaba de su trabajo cuando fue atacado.
Ever Rolando López Carrera, de 22 años, fue asesinado a tiros cuando se dirigía hacia su vivienda, ubicada en la zona 1 de Escuintla.
El crimen ocurrió en cercanías de la lotificación Ceibas Huecas, ubicada en la ruta hacia al municipio de Río Bravo, según comentaron pobladores del sector.
La víctima quedó tendida en un camino de terracería tras ser atacado por sicarios, quienes al parecer lo esperaban para darle muerte.
Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios, nada pudieron hacer, pues el joven ya había fallecido.
Su cuerpo presentaba heridas en la cabeza, tórax y abdomen, según socorristas.
Familiares que llegaron al lugar, indicaron que desconocen los motivos de su muerte, pues sabían que no tenía problemas con nadie y que solo se dedicaba al trabajo.