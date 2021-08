Ibai explica cómo fue la última cena con Messi en Barcelona

Poco antes de la conferencia de prensa donde confirmó su salida del Barcelona, Lionel Messi organizó una cena en su casa. Los invitados: futbolistas y un youtuber.

Leo organizó una cena en su casa en la urbanización Bellamar de Castelldefels, donde tuvo varios invitados y amigos íntimos.

Los primeros en llegar fueron Jordi Alba, Sergio Busquets y sus esposas. Sin embargo, la visita que llamó la atención fue la de Sergio el “Kun” Agüero y el famoso youtuber español Ibai Llanos.

Así llegó Ibai a casa de Messi

Ibai explicó que una noche antes había acudido a cenar a con el "Kun", sin embargo recibieron una videollamada, en ella estaba Messi con quien conversaron algunos minutos.

“Al Kun le encanta el vacile y nos puso la videollamada con él. Lo primero que me dijo fue: 'Te vi fatal en la entrevista de Ronaldinho, estabas muy serio'. Y es Messi, coges y te ríes porque no puedes hacer otra cosa. Tanto a Coscu como a mí nos conocía y estuvimos hablando un rato de forma online. Yo sabía que Messi me conocía, pero yo nunca le he molestado. Es decir, nunca le he hablado porque me da una vergüenza tremenda”, explicó Ibai.

Posteriormente narró que al siguiente día, el "Kun" le invitó a cenar de nuevo. Sin embargo, desconocía que llegarían a la casa del mismo Messi.

Ibai en la cena de despedida de Messi. Esto es increíble. pic.twitter.com/klpwNod49P — Marc Morote (@MarcMorote) August 7, 2021

“Sale un tipo de seguridad y ya fue cuando dije estamos en un restaurante top. De hecho me dice el Kun: este es el mejor restaurante de Barcelona. Yo pensaba que era un lugar exclusivo que solo conocían los futbolistas”, explicó Ibai.

En el video de explicación en la transmisión en sus redes sociales, Ibai explica que se encontró con la madre del "Kun", quien le dijo que eso había que disfrutarlo.

“De repente me encuentro a la madre del Kun y me dice: Ibai, disfruta. Esto solo pasa una vez en la vida. Y yo madre mía, me voy a poner hasta el culo de comida. ¡Yo ya en casa de Messi! ¡Pero no lo sabía porque solo veía un árbol y una pared blanca!”, aseguró.

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

"De repente miro a mi derecha y veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls. Yo pensaba 'necesito ir al baño'. Hasta que no vi a Messi solo veía un jardín y a una señora que me dijo que lo disfrutase. Para que veáis cómo ha surgido conocer a Messi. Es que ni siquiera sabía que hacia, a dónde iba ni dónde estaba”, exclamó Ibai sobre la cena con “La Pulga”.