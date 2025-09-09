Versión Impresa
Identifican el cuerpo localizado en aguas del pacífico el fin de semana

  • Por Susana Manai
09 de septiembre de 2025, 10:49
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el suceso. (Foto: Ejército de Guatemala)

Autoridades del Ejército realizaron el hallazgo del cuerpo y días después fue identificado. 

El sábado 6 de septiembre, una unidad del Comando Naval del Pacífico localizó un cuerpo sin vida cerca del rompeolas, en el departamento de Escuintla.

Tras días de análisis, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identidad del hombre localizado como Gustavo Adolfo Del Cid Jurado, de 39 años, y determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión

Días después del hallazgo la víctima fue identificada. (Foto: Ejército de Guatemala)
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el suceso.

