Identifican el cuerpo localizado en aguas del pacífico el fin de semana

El sábado 6 de septiembre, una unidad del Comando Naval del Pacífico localizó un cuerpo sin vida cerca del rompeolas, en el departamento de Escuintla.

Tras días de análisis, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identidad del hombre localizado como Gustavo Adolfo Del Cid Jurado, de 39 años, y determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión.

Días después del hallazgo la víctima fue identificada. (Foto: Ejército de Guatemala)