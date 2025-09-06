Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Comando Naval localiza el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el Pacífico

  • Por Geber Osorio
06 de septiembre de 2025, 16:29
El cuerpo sin vida se encontraba flotando en el Pacífico. (Foto: Ejército de Guatemala)

El cuerpo sin vida se encontraba flotando en el Pacífico. (Foto: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala reportó que el hallazgo en horas de la tarde de este 6 de septiembre.

OTRAS NOTICIAS: Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango

Una unidad del Comando Naval del Pacífico localizó el cuerpo sin vida de una persona en las proximidades del rompeolas, en las aguas del Pacífico.

Se dio aviso a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes de ley.

Las autoridades correspondientes investigarán el caso. (Foto: Ejército de Guatemala)
Las autoridades correspondientes investigarán el caso. (Foto: Ejército de Guatemala)

De momento, se desconoce cómo se produjo este suceso.

Se trata de un hombre, quien aún no ha sido identificado.

El hombre sin vida que se encontraba flotando no ha sido identificado. (Foto: Ejército de Guatemala)
El hombre sin vida que se encontraba flotando no ha sido identificado. (Foto: Ejército de Guatemala)

El hallazgo se realizó este sábado 6 de septiembre en el departamento de Escuintla.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar