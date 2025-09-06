Comando Naval localiza el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el Pacífico

El Ejército de Guatemala reportó que el hallazgo en horas de la tarde de este 6 de septiembre.
OTRAS NOTICIAS: Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango
Una unidad del Comando Naval del Pacífico localizó el cuerpo sin vida de una persona en las proximidades del rompeolas, en las aguas del Pacífico.
Se dio aviso a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes de ley.
De momento, se desconoce cómo se produjo este suceso.
Se trata de un hombre, quien aún no ha sido identificado.
El hallazgo se realizó este sábado 6 de septiembre en el departamento de Escuintla.