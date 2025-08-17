Identifican a guatemalteco que murió al huir de redada de ICE

Las autoridades locales confirmaron la identidad de la víctima mortal del accidente ocurrido en California. Se trata de Roberto Carlos Montoya Valdéz, un migrante guatemalteco, quién murió al ser atropellado, mientras intentaba escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Roberto Carlos Montoya Valdéz, es el migrante guatemalteco, que murió atropellado al huir de redada de ICE en California. (Foto: RRSS/Los Ángeles Times)

Montoya fue arrollado mientras intentaba escapar del operativo llevado a cabo en un parqueo donde se encontraba junto a otros migrantes esperando ser contratados para trabajos informales.

Según reportes de medios estadounidenses, Montoya entró en pánico cuando vio la presencia de los agentes de ICE y, en su intento por huir, corrió hacia la autopista Freeway 210, cerca de Evergreen Avenue.

La muerte de Roberto Montoya ha desatado protestas de la comunidad, que exige medidas más humanas en los operativos migratorios. (Foto: RRSS/Los Ángeles Times)

La familia de Montoya lamenta profundamente su pérdida y exige justicia, mientras que diversas voces en la comunidad local piden un alto a las acciones que ponen en peligro la vida de los migrantes durante estos operativos.

Familiares y miembros de la comunidad exigen justicia tras la muerte de Roberto Montoya. (Foto: RRSS/Los Ángeles Times)