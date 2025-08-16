Migrante guatemalteco muere al intentar huir de una redada en EEUU

-

La víctima hacía fila para ser contratado en una tienda cuando fue sorprendido por las autoridades.

Un guatemalteco falleció atropellado mientras intentaba escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Todo ocurrió cuando la víctima hacía cola en el parqueo de una tienda para ser contratado junto a otros aspirantes.

Según confirman medios estadounidenses, cuando el hombre notó la presencia de los agentes de ICE entró en pánico e intentó escapar corriendo hacia la autopista, cuando fue atropellado por un auto que se conducía a excesiva velocidad.

El administrador de la ciudad de Monrovia, Dylan Feik, dijo que durante el operativo en la tienda, la víctima intentó huir y entró corriendo al Freeway 210, cerca de Evergreen Avenue, hacia los carriles en dirección este, donde fue atropellado.

Servicios de emergencia trasladaron al herido a un hospital local, donde falleció horas más tarde.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

Segundo caso

Este sería el segundo incidente fatal relacionado con las redadas de inmigración en el sur de California, después de la muerte del trabajador agrícola Jaime Alanís García, que ocurrió tras el operativo del 10 de julio en Glass House Farms, en el condado de Ventura.