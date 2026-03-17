Hombre muere dentro de su auto tras impacto de bala (video)

La víctima fue hallada dentro de su automóvil.
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Un hombre murió dentro de su vehículo la mañana de este martes 17 de marzo en la 3a. calle y 8a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.
La investigación preliminar refiere que la víctima se conducía en un automóvil tipo sedán cuando sufrió heridas producidas con proyectil de arma de fuego. Una bala impactó la ventana del lado del conductor.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego; sin embargo, al evaluarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales, informó el portavoz Víctor Gómez.
Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones del caso, mientras que Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito, informó que aún no se han establecido pormenores del ataque, el cual repercute en la fluidez vial.
El fallecido no ha sido identificado.