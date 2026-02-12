Identifican a una joven de 18 años como la autora de masacre en Canadá

-

La responsable del tiroteo acabó con la vida de su madre y su hermano, cinco estudiantes menores de edad y una profesora.

La policía de Canadá determinó este miércoles que una mujer transgénero de 18 años fue la autora del tiroteo masivo en un pueblo minero del oeste del país, con saldo de ocho muertos, incluida la madre y el hermano de la atacante.

Sin embargo, la policía todavía no tiene "ninguna idea" del móvil del ataque en una escuela secundaria y una residencia en Tumbler Ridge, un pequeño poblado de 2,400 habitantes en la provincia de Columbia Británica.

El subcomisario de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, rectificó el número de víctimas por el tiroteo al reportar ocho muertos. El martes, la policía había informado inicialmente un saldo fatal de nueve.

La atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero, que fue encontrada muerta por "una herida de bala autoinfligida", detalló McDonald en una rueda de prensa. En los hechos usó un arma de cañón largo y una pistola.

La policía halló seis personas muertas en la secundaria de Tumbler Ridge, cinco menores de 12 y 13 años y una educadora de 39 años. La atacante, mató también a su madre y hermano en una vivienda, explicó McDonald.

Unas 25 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte. Se trató de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá.

Luto en Canadá

El país está "en estado de shock" y "la nación está de luto", dijo el primer ministro Mark Carney, quien ordenó bajar las banderas a media asta en todo Canadá durante siete días tras la tragedia.

"Estos niños y sus maestros fueron testigos de una crueldad inaudita. Quiero que todos sepan esto: todo nuestro país está con ustedes", afirmó en un emotivo discurso ante el Parlamento.

La atacante era conocida por agentes que habían realizado múltiples visitas a su casa en respuesta a llamadas de emergencia de salud mental, detalló McDonald.

El rey Carlos III, monarca de Canadá, dijo en un comunicado que él y la reina Camila estaban "profundamente conmocionados y apenados" por la tragedia.

Colocaron flores afuera de la secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo. (Foto: AFP)

*Con información de AFP