Estaba embarazada: Identifican a mujer localizada sin vida en Coatepeque

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 17:47
Se confirmó que la víctima se encontraba embarazada. (Foto: Asonbomd)

La comunidad de Coatepeque, Quetzaltenango, se conmocionó tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que, según confirmó Inacif, estaba en estado de gestación.

ARTÍCULO RELACIONADO: Hallan cuerpo de mujer en aparente estado de gestación en Coatepeque

Este jueves 6 de noviembre, fue localizado un cuerpo sin vida, cubierto con sábanas en la orilla de un riachuelo en finca La Esperanza, en Coatepeque, Quetzaltenango.

Tras ser alertados por los vecinos del sector, Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar, donde descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como: Dilma Marisol González Quintanilla, de 26 años, quien residía en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

El hallazgo se registró en un riachuelo de la finca La Esperanaza, en Coatepeque. (Foto: Asonbomd)
Embarazada

Además, se confirmó que estaba en estado de gestación, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

González Quintanilla fue hallada sin prendas de vestir y presentaba señales de violencia, según agregó el cuerpo de bomberos.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las causas de la muerte.

Autoridades confirmaron que la víctima se identificaba como: Dilma Marisol González Quintanilla. (Foto: Asonbomd)
