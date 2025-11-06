Estaba embarazada: Identifican a mujer localizada sin vida en Coatepeque

La comunidad de Coatepeque, Quetzaltenango, se conmocionó tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que, según confirmó Inacif, estaba en estado de gestación.
Este jueves 6 de noviembre, fue localizado un cuerpo sin vida, cubierto con sábanas en la orilla de un riachuelo en finca La Esperanza, en Coatepeque, Quetzaltenango.
Tras ser alertados por los vecinos del sector, Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar, donde descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer.
Horas más tarde, la víctima fue identificada como: Dilma Marisol González Quintanilla, de 26 años, quien residía en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Embarazada
Además, se confirmó que estaba en estado de gestación, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
González Quintanilla fue hallada sin prendas de vestir y presentaba señales de violencia, según agregó el cuerpo de bomberos.
Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las causas de la muerte.