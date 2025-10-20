Autoridades intensifican operativos para ubicar a reos fugados de Fraijanes II

-

Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos del país y el Gobierno ofrece recompensa por información que facilite las capturas.

Tras la fuga de los 20 reos que se escaparon de Fraijanes II, las autoridades de seguridad hicieron un llamado a la población, especialmente a los habitantes de Santa Rosa, Escuintla y de las zonas fronterizas con México, a mantenerse atenta ante la posibilidad de que los prófugos se desplacen por esas áreas.

Autoridades prestan especial atención a zonas fronterizas con México, donde podrían movilizarse prófugos. (Foto: Nuestro Diario)

Además, las fuerzas contra las extorsiones, con el apoyo del Grupo de Reacción Rápida, ejecutan operativos de identificación en distintos puntos del país. Las acciones se concentran en la revisión de taxis y motocicletas para ubicar a los reos fugados

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, indicó que los operativos se mantienen de forma permanente y que el personal trabaja sin interrupción para lograr la localización de los reos. "Es una tarea bastante complicada, pero se trabaja las 24 horas con el fin de ubicarlos." indicó Mateo.

Los operativos se mantienen de forma permanente y que el personal trabaja sin interrupción para lograr la localización de los reos. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Además, instó a la ciudadanía a compartir información útil a través de los números 110 de la PNC o 1561 de Crime Stoppers.

Recompensa

El Gobierno de Guatemala ofrece una recompensa de Q150 mil por cada uno de los fugitivos, lo que representa un total de Q3 millones destinados a incentivar la colaboración ciudadana.

Sobre la fuga

El 12 de octubre se confirmó la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II. Hasta la fecha, tres de ellos han sido recapturados, mientras que 17 permanecen prófugos.

Los reos recapturados fueron identificados como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon"; Melcin Gabriel De León, "Little Strong"; y Marlon Manolo Martínez Sincuir, conocido como "Spectro" o "Monstruo". Las detenciones se realizaron el 13 y el 18 de octubre en los departamentos de Santa Rosa y Huehuetenango.