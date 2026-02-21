Identifican a pareja que fue atacada al salir de un restaurante

Las víctimas fueron sorprendidas por hombres desconocidos.
EN CONTEXTO: Pareja muere en ataque armado al salir de un restaurante
Una mujer y su esposo salian de un restaurante, ubicado en la aldea Encuentros Arriba, Chiquimula, la tarde del viernes 20 de febrero cuando fueron atacados.
Cuando estaban a punto de abordar su vehículo tipo agricola, fueron interceptados por dos hombres desconocidos; quienes iniciaron a dispararles, para posteriormente huir.
Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar donde confirmaron la muerte de José Luis Moreira Maderos, de aproximadamente 40 años, de nacionalidad hondureña, y Rosa Nohemí Salvador Alfaro de Moreira, de unos 25 años, originaria de Esquipulas.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el ataque armado era directo, dado que ninguna pertenencia ni el vehículo de las víctimas fue robada por estos desconocidos.
Familiares y amigos exigen justicia tras el hecho.