Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican a pareja que fue atacada al salir de un restaurante

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de febrero de 2026, 10:45
La pareja se encontraba saliendo de un restaurante cuando fue atacada. (Foto: redes sociales)

La pareja se encontraba saliendo de un restaurante cuando fue atacada. (Foto: redes sociales)

Las víctimas fueron sorprendidas por hombres desconocidos.

EN CONTEXTO: Pareja muere en ataque armado al salir de un restaurante

Una mujer y su esposo salian de un restaurante, ubicado en la aldea Encuentros Arriba, Chiquimula, la tarde del viernes 20 de febrero cuando fueron atacados.

Cuando estaban a punto de abordar su vehículo tipo agricola, fueron interceptados por dos hombres desconocidos; quienes iniciaron a dispararles, para posteriormente huir.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar donde confirmaron la muerte de José Luis Moreira Maderos, de aproximadamente 40 años, de nacionalidad hondureña, y Rosa Nohemí Salvador Alfaro de Moreira, de unos 25 años, originaria de Esquipulas.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el ataque armado era directo, dado que ninguna pertenencia ni el vehículo de las víctimas fue robada por estos desconocidos.

Familiares y amigos exigen justicia tras el hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar