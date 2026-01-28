Iglesia colonial de Tecpán, joya arquitectónica cargada de historia y arte

-

La iglesia de Tecpán Guatemala es una joya del patrimonio colonial del país que destaca por su arquitectura barroca y renacentista. Su historia se remonta a 1572 y su estructura refleja siglos de fe, arte religioso y procesos de evangelización en la región central.

Considerado el segundo templo colonial más antiguo del país, la iglesia de Tecpán Guatemala es una joya arquitectónica, riquísima en arte e historia, el cual refleja la mezcla de las culturas kaqchikel y española.

Su estructura se alza en el centro de la población como recordatorio de la historia del municipio, fundado cerca de donde estuvo la primera capital colonial para aglutinar a la población indígena y comenzar con su evangelización.

Para el terremoto sufrió serios daños en su estructura. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"Aunque no se tienen datos exactos acerca de su construcción, se cree que empezó en 1572 y habría tardado unos 20 años en concluirla", detalla Domingo Juracán, cronista tecpaneco.

El año es corroborado por el cronista fray Francisco Vásquez, quien perteneció a la Orden Franciscana y escribió que en 1572 se fundó el convento de Tecpán Guatemala, a cuya jurisdicción pertenecían "los villorrios de Patzún y Patzicía".

En el interior del templo se encuentran barios retablos con imágenes de santos. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Según lo menciona el Diccionario geográfico de Guatemala, Vásquez "también anotó que a raíz de la real cédula expedida en Madrid el 3 marzo 1578, el presidente de Guatemala, licenciado García de Valverde, por 1582 dispuso reedificar el convento".

El cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán apuntó que el diseño del templo se atribuyó a Agustín de Salablanca, religioso de Santo Domingo.

"También pudo delinear su planta y asistirla, viviendo aún todavía por el año de 1590 y que para obra tan sagrada no le negaría su religión el permiso, y más corriendo este edificio a la devoción y cuidado del presidente García de Valverde", escribió.

Tiempo después, el bachiller Domingo Juarros escribió que hacia 1800, el pueblo de San Francisco Tecpán Guatemala "era cabecera de curato dentro del Partido de Chimaltenango, teniendo dos iglesias, doce cofradías, 3,898 feligreses y dos haciendas".

En la parte frontal se observan 3 campanas. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

A la vista

Si bien la fachada de la iglesia tiene un estilo barroco, su interior se caracteriza por estilo renacentista. Las dimensiones actuales del templo son de 28 metros de ancho, 21 de alto y 70 de fondo.

"La edificación habría sido acortada en algún momento, ya que según nuestros relatos de nuestros abuelos, tenía el doble de largo", agregó Juracán.

La fachada de la iglesia de Tecpán ofrece un estilo barroco, aunque su interior parece renacentista. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Tras el terremoto del 4 de febrero de 1976, el templo sufrió serios daños en su estructura, llevando a que algunos consideraban su demolición y otros su reconstrucción, la cual finalmente dio.

"El Instituto de Antropología e Historia de Guatemala fue la institución que llevó a cabo la restauración de la iglesia; así también (resguardó) los bienes artísticos religiosos que se encuentran en su interior", detalló el señor Tulio Gómez, quien fue presidente del Comité de Reconstrucción.

Muchas imágenes fueron llevadas a dicha institución para su restauración, pero estas ya no volvieron, y se esperaba que la iglesia hiciera las gestiones necesarias para que regresaran.

En la actualidad, la iglesia continúa siendo un referente histórico y cultural para el municipio, atrayendo a visitantes interesados en conocer uno de los primeros centros religiosos construidos durante la etapa inicial del período colonial.