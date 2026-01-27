Plaza Berlín, el mirador urbano que combina paisajes e historia

-

Plaza Berlín es un mirador urbano ubicado al final de la avenida Las Américas, desde donde se pueden apreciar distintos volcanes y disfrutar de bellos atardeceres. Su historia, monumentos y áreas recreativas la convierten en un espacio ideal para visitar con familia o amigos.

Al finalizar la avenida Las Américas existe un espacio donde los guatemaltecos tienen la opción de deleitarse con un hermoso paisaje, con el fondo de los volcanes de Pacaya, Agua y Fuego, un sitio ideal para las tan buscadas selfis o bien las fotos del recuerdo en familia o con amigos.

Se trata de la Plaza Berlín, la cual cuenta con 60 años de historia en el país. Se conoce que fue construida con el objetivo de tener un mirador dentro de la ciudad, el proyecto contó con el apoyo de la Embajada de Alemania.

La Plaza Berlín se encuentra al final de la avenida Las Américas. (Foto: Cortesía Tripadvisor)

Posteriormente, se construyó un monumento llamado Berlín en Libertad, las piezas con que fue construido formaron parte del conocido Muro de Berlín, el cual fue derribado tras la integración de las dos Alemanias en 1990.

En 2018 la Municipalidad de Guatemala llevó a cabo labores de renovación, ahora cuenta con jardinización, encaminamientos, juegos infantiles e iluminación, lo que la convierten en un lugar ideal para visitar los fines de semana. Prueba de ello, decenas de personas la visitan para pasar un momento ameno en familia o con los amigos.

Estas piezas formaron parte del Muro de Berlín y ahora adornan la plaza. (Foto: Cortesía Tripadvisor)

La edificación

La Plaza Berlín se construyó en la culminación de la plataforma de valle de la ciudad de Guatemala. Cuenta con dos plataformas a diferente nivel, para aprovechar la inclinación del terreno.

A nivel de la calle es un rectángulo cercado con mampostería. A mano izquierda un saliente sirve de techo a una oficina municipal y dos jardineras rectangulares de diferentes tamaños son marco al núcleo de gradas de en forma de U, elaboradas en concreto y piedra bola.

A la izquierda existe una rampa, al frente de la plaza hay un lugar para estacionamiento de vehículos. En el nivel inferior, una pileta que circunda un mural de concreto, el cual tiene en el centro un perfil de Alexander von Humboldt, un naturalista, geógrafo y explorador alemán.

A mano derecha se observa el mapa de Alemania con un escrito hecho de concreto donde se lee: "La Alemania Dividida", a mano izquierda la ciudad de Berlín con las letras realzadas en la parte inferior del mapa, que dice "Berlín Dividido".

Podrás apreciar bellos atardeceres con vista hacia los volcanes. (Foto: Cortesía Embajada de Alemanía)

La pileta tiene forma irregular a una altura de 20 centímetros, en el fondo de la misma, un mosaico de colores, que forman figuras irregulares, identificándose una de un felino, unos cuernos, entre otras, también hay otras figuras geométricas, curvilíneas, rectangulares, etc., conformándose en una composición de colores que se puede apreciar a través de las aguas cristalinas de la pileta.

La Plaza Berlín es el único mirador dentro de la ciudad y, tras la restauración, ahora también se ha convertido en un lugar donde se respira la paz, la convivencia social y el intercambio cultural entre dos países amigos.

Alegran la Navidad

Desde 2021, la Plaza Berlín se ilumina durante la temporada navideña con decoraciones temáticas que transforman el mirador en un punto de encuentro familiar. La iniciativa se ha consolidado como una tradición esperada por miles de personas cada fin de año.

La fabricación de las estructuras, iluminación y el consumo de la energía eléctrica son financiados por la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), que cada año renueva las temáticas.

Las decoraciones navideñas dan un toque distinto a la Plaza Berlín durante fin de año. (Foto: Archivo)

Gracias a su ubicación estratégica, Plaza Berlín se ha consolidado como un punto de encuentro para familias y visitantes. Su vista panorámica y ambiente tranquilo la convierten en un espacio ideal para descansar sin salir de la capital.

Sus monumentos y diseño urbano reflejan una historia compartida que hoy convive con la vida cotidiana de los guatemaltecos.