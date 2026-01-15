Historia y tradición: Las iglesias católicas que dan identidad a Malacatán

-

Las iglesias de Malacatán, San Marcos, son un patrimonio histórico y religioso que refleja siglos de tradición católica. La parroquia Santa Lucía y la antigua iglesia de San Miguel siguen siendo el corazón de la vida cultural y religiosa del municipio.

Con la llegada de los españoles a América también llegó la religión católica y conforme los pueblos se fueron formando se construyeron templos, entre los que destacan los de Malacatán, San Marcos, que tienen una historia particular.

Las iglesias de Malacatán son un pilar histórico y religioso que reflejan la influencia de órdenes religiosas, y continúan como con un eje principal de las tradiciones en este importante municipio, cercano a la frontera con México.

El templo tiene capacidad para mil feligreses. (Foto: Archivo)

Desde la época colonial e incluso después de la Independencia, cuando el territorio ascendió a municipio, en 1825, este poblado era conocido como Santa Lucía Malacatán derivando su nombre de una antigua ermita colonial fundada en La Antigua Guatemala alrededor de 1542.

Este poblado contaba con una pequeña iglesia y no tenía párroco, sino que cada mes un sacerdote llegaba desde San Marcos para oficiar misas y dar sacramentos.

La iglesia guarda la memoria religiosa que caracteriza a la población. (Foto: Archivo)

Fue hasta 1921 que se erigió la iglesia de San Miguel, ubicada en el cantón del mismo nombre; este edificio está protegido como patrimonio cultural y tenía una capacidad de unas 300 personas.

No fue hasta 1950 que esta iglesia fue reconocida como parroquia y desde esa fecha hasta 1981 contó con varios sacerdotes, como Gonzalo Povedan, Luis Diez de Arriba y Francisco Chicarro.

La parroquia de Santa Lucía fue construida en 1982. (Foto: Archivo)

En 1981 se comenzó la construcción de un nuevo templo que llevaría el nombre de Parroquia Santa Lucía. En 1982 fue inaugurada y en ese entonces llegó a este municipio el párroco Juan María Boxus, de origen belga, quien desde ese entonces, hasta 2010, estuvo a cargo de la iglesia y es reconocido por sus importantes aportes a la salud infantil en la localidad.

La parroquia Santa Lucía tiene capacidad para unos mil feligreses aproximadamente, y se encuentra ubicada en la 5a. calle, entre 3a. y 2a. avenidas de la zona 1, cantón San Miguel; la antigua iglesia de San Miguel, como es conocida ahora, es utilizada para reuniones de diferentes pastorales y diferentes ministerios y ahí vivían los antiguos sacerdotes.

Cientos de feligreses refuerzan su fe en la parroquia. (Foto: Archivo)

Santa Lucía es conocida como la patrona de los ciegos y abogada de los problemas de la vista. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 13 de diciembre, por ello, la parroquia de Malacatán fue dedicada en advocación a Santa Lucía.

Los pobladores celebran su fiesta patronal con varias actividades, entre las que destacan las culturales, religiosos, deportivas y gastronómicas, siendo un evento de intercambio cultural, pues también visitan la región algunos hermanos mexicanos, quienes llegan para disfrutar de los festejos.

La parroquia resguarda imágenes religiosas que son veneradas por la población. (Foto: Archivo)

Visitar Malacatán permite conocer este tipo de sitios, que son patrimonio histórico y espacios vivos de tradición católica. La parroquia Santa Lucía y la antigua iglesia de San Miguel reflejan la herencia colonial, la devoción de los pobladores y la continuidad de las festividades locales.

Entre misas, fiestas patronales y actividades culturales, estos templos siguen siendo símbolos de identidad, tradición y espiritualidad, que conectan a la comunidad con su pasado.