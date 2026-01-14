Aj Pop O'Batz: el cacique q'eqchi' que se reunió con el rey Carlos V en España

-

Aj Pop O'Batz, cacique y guerrero q'eqchi', es recordado por su papel clave durante la conquista y por haber viajado a España para negociar con el rey Carlos V. En 1980 fue declarado Héroe Nacional y su historia permanece viva en San Juan Chamelco.

En el parque central de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, se erige una escultura que suele pasar desapercibida para vecinos y visitantes: el busto de Juan Matalbatz, también conocido como Aj Pop O'Batz, uno de los personajes más relevantes en la historia del pueblo q'eqchi'.

Aj Pop O'Batz fue guerrero y cacique, reconocido por su capacidad de negociación durante el período de la conquista. Entre sus principales logros figura el acuerdo conocido como el Concierto Maldonado–Las Casas, mediante el cual pactó con la Corona española para evitar que su pueblo fuera sometido por la fuerza y excluido del sistema de encomiendas impuesto por los colonizadores.

Rostro del líder maya que se encuentra en la entrada a la cueva, en Chamil, San Juan Chamelco. (Foto: Archivo)

Relatos históricos señalan que Matalbatz condicionó cualquier rendición a conocer al rey de España y solo aceptaría someterse si comprobaba su superioridad. Gracias a su habilidad diplomática, conservó su territorio y se convirtió en el único cacique indígena que viajó a España para reunirse con el rey Carlos V. Durante la audiencia, se negó a arrodillarse ante el monarca, argumentando que un rey no se inclina ante otro rey.

Tras el encuentro, regresó a su tierra con obsequios otorgados por Carlos V, entre ellos, dos campanas de bronce destinadas a la iglesia local. Se menciona que una de ellas se perdió durante el traslado hacia el antiguo territorio de Tezulutlán, conocido entonces como Tierra de Guerra y posteriormente como Vera-Paz.

En esta cueva habría fallecido el cacique. Los ancianos acuden al lugar a rezar. (Foto: Archivo)

Luego de los acuerdos con Fray Bartolomé de las Casas y los frailes dominicos, Aj Pop O'Batz fue bautizado y adoptó el nombre cristiano de Juan Matalbatz. En septiembre de 1980, el Congreso de la República lo declaró Héroe Nacional, un reconocimiento que sigue siendo poco difundido entre la población.

El historiador Agustín Estrada Monroy, en su obra El mundo q'eqchi' de la Vera-Paz, relata que en 1572, al sentirse enfermo, Juan Matalbatz ingresó a una caverna llamada Sachamil, donde desapareció. Este sitio aún se conserva en lo que hoy es la aldea Chamil, en San Juan Chamelco.

El busto recuerda al cacique q’eqchi’ que negoció con la Corona española. (Foto: Archivo)

La escultura del líder indígena se ubica frente a la iglesia parroquial de la cabecera municipal y fue elaborada por el artista Rodolfo Galeotti Torres, quien lo representó sin gestos ofensivos, en alusión a la capacidad de diálogo y liderazgo que caracterizó a Matalbatz.

Aunque su figura está presente en el parque central, la historia de Juan Matalbatz sigue siendo poco conocida. Su legado como líder q'eqchi', diplomático y defensor de su territorio continúa vigente en la memoria histórica y espiritual de San Juan Chamelco.

En septiembre de 1980, el Congreso lo declaró héroe nacional. (Foto: Archivo)

En detalle

La cueva donde desapareció Juan Matalbatz es considerada un símbolo del sincretismo del mundo q'eqchi'. En su interior se realizan ceremonias mayas en las que se invoca al líder, cuyo legado sigue siendo motivo de admiración. Quienes acuden al lugar lo hacen para pedir por la paz de su pueblo y la anhelada libertad.