La Igualdad: La imponente cascada guatemalteca de 200 metros

Ubicada en el occidente guatemalteco, la impresionante Catarata La Igualdad en San Marcos se erige como uno de los destinos de ecoturismo más emblemáticos del país.

Con aproximadamente 200 metros de altura, es considerada una de las cascadas más altas de Centroamérica y ofrece a los visitantes una combinación perfecta de aventura y naturaleza, incluyendo rutas de senderismo, extensos cafetales y acceso a relajantes aguas termales, convirtiéndola en una experiencia única en Guatemala.





Se puede hacer senderismo. (Foto: Cortesía AGN)

En el corazón del occidente guatemalteco, rodeada por montañas, cafetales y una exuberante vegetación, se encuentra la catarata La Igualdad, un destino que cautiva a quienes buscan conectar con la naturaleza.

Ubicada en la aldea La Igualdad, municipio de San Pablo, San Marcos, esta impresionante caída de agua fría es considerada una de las más altas de Centroamérica, con aproximadamente 200 metros de altura.

Su belleza y entorno la convierten en uno de los sitios ecoturísticos más emblemáticos del departamento, ideal para los amantes de la aventura, el senderismo y la fotografía.





Cientos de grupos han planeado excursiones para conocer el lugar. (Foto: Cortesía AGN)

Desde el ingreso al área, los visitantes son recibidos por el sonido del agua que cae entre las rocas, la frescura del ambiente y el aroma a bosque que caracteriza la región.

Una experiencia para los sentidos

El recorrido hacia la catarata es una experiencia inolvidable. A lo largo del camino se pueden observar senderos rodeados de cafetales, plantas de banano y una gran diversidad de flora y fauna guatemaltecas. En cada paso, el visitante se sumerge en un ambiente de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.





La caída de agua es impresionando y la mayoría de visitantes se llevan un recuerdo del lugar. (Foto: Cortesía AGN)

El sitio cuenta con rutas de senderismo señalizadas que permiten explorar los alrededores, ideales tanto para caminantes principiantes como para excursionistas con más experiencia.

Además, se ofrecen visitas guiadas que enriquecen la experiencia, ya que los guías locales comparten historias, datos curiosos sobre la biodiversidad del área y la importancia ecológica de este ecosistema.

Relajación y aventura en un mismo lugar

Después del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de un merecido descanso en las aguas termales que se encuentran cerca del sitio. Estas piscinas naturales ofrecen una experiencia relajante y son el complemento perfecto para quienes desean equilibrar la aventura con el descanso.





En el lugar hay un espacio para nadar. (Foto: Cortesía AGN)

La Catarata La Igualdad también se encuentra muy cerca del imponente volcán Tajumulco, el más alto de Centroamérica, lo que convierte a la zona en un punto estratégico para los viajeros que buscan disfrutar de distintos atractivos naturales en una misma visita.

Un destino para reconectarse con la naturaleza

Visitar La Igualdad es una oportunidad para redescubrir la belleza natural de Guatemala y apoyar el turismo local. El acceso es posible en vehículo hasta una parte del camino y luego se continúa a pie por los senderos que conducen a la base de la cascada.

Cada año, cientos de turistas nacionales y extranjeros llegan atraídos por su belleza escénica, su ambiente fresco y su riqueza ecológica. Ya sea para una excursión de un día, una caminata en grupo o una escapada de fin de semana, la catarata La Igualdad promete una experiencia única que combina aventura, naturaleza y cultura local.

