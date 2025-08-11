¡Captado en video! Así fue el accidente de la Aguilar Batres que dejó un fallecido

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, ocurrió un accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres que dejó una persona fallecida. Una cámara de seguridad captó el incidente.
El video de una cámara de seguridad, difundido por Noti7, captó el momento exacto del accidente ocurrido la mañana de este lunes 11 de agosto en la calzada Aguilar Batres, zona 11.
En las imágenes se observa a un motorista atrapado entre dos vehículos, uno de ellos es un camión de carga pesada que, al avanzar, lo empuja hasta derribarlo.
Segundos después, el pesado automotor pasa sobre el conductor, provocándole la muerte de manera inmediata.
El video también muestra cómo el camión se eleva al momento de arrollar a la víctima.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, el fallecido fue un hombre de aproximadamente 35 años, quien vestía pantalón de lona azul, tenis blancos y una playera roja.
El incidente provocó una fuerte congestión vehicular en sentido sur de la calzada Aguilar Batres durante varias horas. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.