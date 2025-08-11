¡Víctima mortal en calzada Aguilar Batres! El accidente que paraliza el tránsito

La mañana del lunes 11 de agosto ocurrió un accidente de tránsito en la Calzada Raúl Aguilar Batres con la 36 calle, zona 11, que dejó como saldo la muerte de un hombre.

El informe de los socorristas detalla que la víctima fallecida se trata de un hombre de aproximadamente 35 años que vestía pantalón de lona azul, tenis blancos y una playera roja.

Según los Bomberos Municipales, hasta el momento, no se han presentado familiares en el lugar para identificar a la víctima que no presenta documentos de identificación.

El accidente afecta el tránsito en el área con dirección al sur, por lo que se recomienda a los conductores considerar vías alternas.

Hasta el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación.

En el accidente están involucrados un vehículo de transporte pesado y un segundo conductor, quien perdió la vida tras el impacto.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. (Foto: PMT Villa Nueva)