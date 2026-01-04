Nicolás Maduro y su esposa amanecen en cárcel de Nueva York

-

El mandatario llegó en horas de la noche a Nueva York tras una operación exitosa, informó Washington.

EN CONTEXTO: Las primeras palabras de Nicolás Maduro al llegar a la DEA

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue recluido en una cárcel de Nueva York el sábado, horas después de que fuerzas especiales estadounidenses lo capturaran y extrajeran en avión de su país, que según Donald Trump quedaría bajo control efectivo de Estados Unidos.

El anuncio de Trump siguió a un ataque relámpago antes del amanecer en el que comandos apresaron a Maduro y a su esposa mientras ataques aéreos bombardeaban objetivos en Caracas y sus alrededores.

Maduro aterrizó en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York para ser encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Maduro deberá enfrentar ante un juez de Nueva York cargos de narcotráfico y terrorismo.

#ÚltimaHora OTRA TOMA DE MADURO EN LA DEA DE NY, AHORA JUNTO A CILIA FLORES ⚠️



Circula una nueva grabación de Nicolás Maduro en la sede de la DEA en Nueva York.

En esta toma se le observa acompañado de su esposa, Cilia Flores, lo que ha generado aún más reacciones y… pic.twitter.com/0WuiV93I9r — Álvaro Obregón Digital (@_AOdigital) January 4, 2026

La Casa Blanca publicó en X un video de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales a través de una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

"Buenas noches, feliz año nuevo", se escucha decir en inglés al izquierdista de 63 años. En español dijo "qué triste".

Los ataques aéreos en plena madrugada duraron más de una hora y Trump develó posteriormente sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo en rueda de prensa, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados por gafas oscuras en el buque militar USS Iwo Jima.

Trump indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete "en colaboración" con la oposición venezolana, pero no dio detalles.

Además advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, "mucho mayor", para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.