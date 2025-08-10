Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡A todo pulmón! Las imágenes de Ángela Aguilar en el concierto de Nodal en Cayalá

  • Por Jessica González
10 de agosto de 2025, 10:43
La cantante disfrutó el show de su esposo en Guatemala. (Foto: Instagram)

La cantante disfrutó el show de su esposo en Guatemala. (Foto: Instagram)

Ángela Aguilar estuvo presente en el concierto de Nodal y así lo disfrutó.

EN CONTEXTO: Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"

Christian Nodal brindó un concierto la noche del sábado 11 de agosto en Explanada Cayalá.

El cantante sonorense hizo cantar, bailar y emocionarse al público presente, en donde se encontraba su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.

Imágenes muestran a la mexicana cantar, bailar y disfrutar del concierto de su esposo.

Mírala aquí: 

@angelitasynodalitos #angelaenguatemala#outfitangela #regionalmexicano #angelaaguilar ♬ sonido original - Angelita y Nodalito❤️‍

@ptrck91

Angela Aguilar en concierto de Nodal Guatemala

♬ sonido original - Patrick

Sin embargo, muchos esperaban que subiera al escenario a cantar junto a Nodal el famoso tema "Dime cómo quieras", pero esto no ocurrió.

@wilmersul #eeuu #guatemala #ciudadcayalaguatemala #rancheras #chritiannodal @Christian Nodal #dimecomoquieres @Angela Aguilar :) #ciudadcayalá ♬ sonido original - Dj Wilmer Sul ⚡️

Previo al show

La cantante acompañó a su esposo en el "Pa'l Cora Tour" y minutos antes del evento mostró cómo vistió para la ocasión.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar