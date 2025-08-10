¡A todo pulmón! Las imágenes de Ángela Aguilar en el concierto de Nodal en Cayalá

Ángela Aguilar estuvo presente en el concierto de Nodal y así lo disfrutó.
EN CONTEXTO: Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"
Christian Nodal brindó un concierto la noche del sábado 11 de agosto en Explanada Cayalá.
El cantante sonorense hizo cantar, bailar y emocionarse al público presente, en donde se encontraba su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.
Imágenes muestran a la mexicana cantar, bailar y disfrutar del concierto de su esposo.
Mírala aquí:
Sin embargo, muchos esperaban que subiera al escenario a cantar junto a Nodal el famoso tema "Dime cómo quieras", pero esto no ocurrió.
Previo al show
La cantante acompañó a su esposo en el "Pa'l Cora Tour" y minutos antes del evento mostró cómo vistió para la ocasión.