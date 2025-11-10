Imágenes posteriores al accidente en el kilómetro 107 ruta Interamericana

-

Un accidente ocurrió en la Ruta Interamericana tras el vuelco de un bus extraurbano en el kilómetro 107. El accidente dejó al menos 12 heridos quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá.

Imágenes captadas por automovilistas que transitaban por el kilómetro 107 de la Ruta Interamericana muestran los momentos posteriores al accidente de un bus extraurbano ocurrido la mañana de este 10 de noviembre.

En uno de los videos se observa a personas que intentan auxiliar a los pasajeros atrapados antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

Las causas del accidente no han sido confirmada.

Una de las fotografías evidencia la parte frontal del bus extraurbano destruida, mientras el área fue acordonada por las autoridades.

Más de diez personas resultaron heridas tras el accidente.

Según los reportes iniciales, el bus se accidentó en las rutas que conducen hacia San Marcos, por causas aún no confirmadas, perdió el control y volcó al costado de la carretera.



El bus transitaba sobre la ruta hacia San Marcos, y por causas aún no confirmadas, perdió el control y volcó al costado de la carretera.

Cuerpos de socorro informaron que doce personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sololá. Entre los lesionados se encuentra el conductor, quien quedó atrapado entre los restos del vehículo y fue liberado con equipo hidráulico especializado.



Mira aquí el video: