¡Imágenes impresionantes! Así ha estado la actividad del volcán de Fuego (videos)

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Las fuertes erupciones han alcanzado fuentes de lava de 300 metros de altura sobre el cráter del volcán de Fuego.

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La intensa actividad del volcán de Fuego ha dejado imágenes impresionantes en las últimas horas, luego de que el coloso presentara un incremento en su fase eruptiva.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó el pasado lunes 3 de agosto, cerca de la medianoche, que el volcán de Fuego alcanzó una fase intensa de erupción, lo cual desarrolló una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter.

El volcán de Fuego amaneció muy activo este martes. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Por lo tanto, esto arrojó material hacia la parte alta de todas las barrancas, ocasionando el desprendimiento de bloques incandescentes que llegan a alcanzar la orilla de la vegetación.

La columna eruptiva que ha lanzado ceniza dispersa ha alcanzado alturas aproximadas de 6,000 metros sobre el nivel del mar, según indicó el Insivumeh.

♬ sonido original - Alexis Batres @axsbatres Impresionante erupción del Volcán de Fuego. Autoridades realizan evacuaciones #Guatemala

Durante la madrugada y primeras horas de este martes 4 de agosto, el descenso de corrientes de densidad piroclástica ha sido recurrente en las barrancas Seca, Taniluyá, Ceniza, Las Lajas y Honda, sin descartar que hayan descendido también hacia las barrancas Trinidad y El Jute.

Así amaneció el Volcán de Fuego este martes 4 de agosto. Erupción vista desde San Juan Alotenango, Sacatepéquez.



: Estuardo Paredes / Nuestro Diario https://t.co/GeuuaWrdmq pic.twitter.com/IgxAC8OlBU — Geber Osorio (@OsorioGeber) August 4, 2026

Recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene monitoreo y coordinó la evacuación preventiva de personas habitan en las comunidades cercanas al coloso.

Asimismo, la institución brinda las siguientes recomendaciones ante la actividad del volcán de Fuego:

-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación.