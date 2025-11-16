VIDEO: así fue el accidente donde joven y su madre perdieron la vida

Cámaras de video captaron el momento en que un microbús impacta a un vehículo haciendo que esté sea empujada hacia a tras provocando una tragedia.
La avenida principal del Barrio Norte, en Panajachel, Sololá fue el lugar de este trágico accidente.
En el video, se observa que en la avenida había tránsito lento, cuando un picop rojo, que esperaba iniciar su marcha, recibe de frente el impacto de un microbús, con placas salvadoreñas, que apareció de repente.
Este choque generó que el picop fuera empujado con gran fuerza y velocidad, haciendo que las motos que circulaban detrás fueran también embestidas y derribadas por ambos vehículos.
Este hecho causó la muerte en el lugar de Marleny Rubí Sahon Aguilar, reconocida en el sitio por ser chef y recordada por familiares y amigos.
Y su madre Enma Aguilar Yoc, quien falleció al ingresar al Hospital Nacional de Sololá, por la gravedad de las heridas tras el impacto.
Ambas mujeres se transportaban en una de las motos afectadas en este accidente.
Así fue como se dio el accidente:
Según las investigaciones iniciales, el microbús habría presentado fallas mecánicas, lo que ocasionó que perdiera el control.