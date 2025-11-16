La joven que perdió la vida en un trágico accidente en Panajachel

La joven perdió la vida en un trágico accidente en el Barrio Norte del municipio de Panajachel. La madre de la víctima también falleció.
Mamá e hija perdieron la vida en un trágico accidente en el Barrio Norte del municipio de Panajachel, cuando un microbús con placas salvadoreñas, chocó con otros y arrolló a varias motocicletas.
Entre las víctimas estaban Marleny Rubí Sahon Aguilar, de 31 años, quien perdió la vida en lugar, mientras que su madre, Enma Aguilar Yoc, falleció al ingresar al Hospital Nacional de Sololá, ambas son originarias del municipio de Panajachel.
Otras cuatro personas resultaron heridas al ser arrolladas por el vehículo, fueron trasladadas hacia el Hospital Nacional de Sololá.
El fatal accidente dejó en la orfandad a una niña menor de 10.