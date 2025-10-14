Imágenes posteriores de un accidente que dejó 2 personas heridas (video)

Tras el impacto dos personas fueron trasladadas a un centro hospitalario con posibles fracturas.
Durante la madrugada de este martes 14 de octubre se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 119 de la ruta que conduce de Las Trampas hacia Godínez.
En el hecho estuvieron involucrados un camión y un vehículo tipo camioneta.
Bomberos Voluntarios de la localidad atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a dos personas antes de trasladarlas al Hospital de Tecpán.
Las víctimas fueron identificadas como Rony Roberto Marroquín Pinzón, de 38 años, y Daniel Alexander Tay Felipe, de 23. Ambos presentaban traumas y posibles fracturas.
Las imágenes posteriores al accidente muestran el vehículo con daños en la parte frontal y lateral, mientras que el camión quedó volcado sobre la carretera, bloqueando el paso en ambos carriles.
Hasta el momento no se han establecido las causas del percance.