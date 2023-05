El imitador de Michael Jackson que fue estrangulado por un exmarine en Nueva York

Un imitador de Michael Jackson murió tras ser estrangulado en un vagón del metro de Nueva York.

Un imitador de Michael Jackson, identificado como: Jordan Neely, al que una enfermedad mental lo había llevado a las calles, fue estrangulado por un exmarine, después de un enfrentamiento en el metro de Nueva York.

Lo ocurrido quedó grabado en un video captado por las cámaras del tren, cuando este se aproximaba a la estación de Broadway Lafayette.

De acuerdo con un testigo de lo ocurrido, Neely ingresó al vagón y comenzó un espectáculo "tétrico, aunque desgarrador", lo que provocó que quienes estaban cerca, se alejaran.

Según un testigo, el imitador parecía que no pretendía dañar a nadie, pero un hombre rubio y de chumpa gris intervino para después tomarlo del cuello y dejarlo en el piso.

Se sabe que Neely estaba en uno de los trenes de la línea "F" cuando comenzó a portarse de manera errática y arrojó basura por el vagón.

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL — Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) May 3, 2023

Forcejeo mortal

De acuerdo con los presentes, el imitador y el exmarine habrían forcejado por al menos 15 minutos en el piso. Posteriormente, el exmilitar asfixió a la víctima en un intento de inmovilizarlo.

Tras ello, Neely quedó insconsciente, con el brazo izquierdo alrededor del cuello, fue trasladado con vida hacia un hospital, en donde falleció.

El imitador de Jackson ya era conocido por la policía, por sus antecedentes de trastorno mental y más de 40 detenciones por colarse sin billete en el metro, en donde actuaba.