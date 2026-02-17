"Therians", el fenómeno que está cobrando fuerza en redes sociales

-

Ver a jóvenes identificándose como animales se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. De esto se trata.

El fenómeno denominado "Therian" surgió en las plataformas digitales en los años noventa, pero fue hasta este 2026 que cobró mayor fuerza en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde jóvenes de distintos países comparten experiencias y explicaciones sobre su identidad animal.

Países como Chile, Perú y México ya han visualizado a los primeros "Therian" en distintas calles.

“Therian”



Porque en Chile, la comunidad Therian ha comenzado a ganar una visibilidad significativa en febrero de 2026 pic.twitter.com/632FUCan9r — ¿Por qué es Tendencia? Chile (@pqtendencia_cl) February 13, 2026

Pero, ¿de dónde viene esta tendencia?

La identidad "Therian" tiene raíces conceptuales en la palabra "Therianthropy", compuesta por términos griegos que significan "bestia" y "ser humano".

Paula Guardia Bourdin, experta en el tema reveló a Infobae que "Todo esto empieza en los 90 en comunidades de internet, a partir de una palabra que se llama otherkin, que es de personas que se identifican, primero era con elfos y después fue derivando en esta situación que son los therians, que se identifican con animales".

Bourdin también marcó una diferencia clave: "Es un concepto distinto al de los furros o furries, que lo hacen a modo de cosplay y es como una cuestión más de fandom. Esto es una cuestión más de autodefinirse como un animal".

¿Por qué hay jóvenes saliendo a las calles vestidos y actuando como animales? Conozca a los Therian, la subcultura de personas que afirman identificarse con animales. pic.twitter.com/iiruCZ9I6p — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 17, 2026

El uso de máscaras, colas y la práctica de quadrobics, correr, saltar o moverse como el teriotipo, forman parte de las expresiones públicas propias de esta identidad.

En redes sociales han sido señalados como jóvenes que solo buscan llamar la atención, sin embargo, quienes se definen como "Therians" aseguran que todo se trata de una vivencia integral que se manifiesta a través de su comportamiento.

Son personas que sienten una conexión muy profunda con un animal en específico. No se trata de un disfraz ocasional, es más bien una identificación que influye en su manera de relacionarse.