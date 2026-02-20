Condenan a hombre por planificar asesinato de mujer

La mujer quedo gravemente herida tras el ataque.
El Ministerio Público (MP) informó sobre la condena de 29 años para un hombre sindicado del delito de femicidio.
Esto, luego de que el 11 de enero de 2013, planificará un ataque armado contra una mujer; el sentenciado corresponde al nombre de Félix R., identificado por las autoridades de ser el responsable de gestionar este ataque brutal.
El hecho ocurrió cuando una mujer se encontraba lavando ropa en una vertiente de agua en la aldea El Cerrón, el municipio de Asunción Mita, Jutiapa.
De acuerdo con el MP, la víctima resultó herida de gravedad tras recibir múltiples impactos de bala.
A pesar de las heridas sufridas, permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital; sin embargo, días después falleció.