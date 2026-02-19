¡Video! Reponen la placa conmemorativa en la casa donde nació Ricardo Arjona

-

La placa conmemorativa había sido robado anteriormente por desconocidos en el inmueble ubicado en Jocotenango.

Sebastián Alarcón, quien es artísticamente conocido como "Alarcón Arjona", por interpretar e imitar al cantautor Ricardo Arjona, realizó un detalle más en honor al guatemalteco.

Esta vez, el chileno Alarcón repuso la placa conmemorativa que se habían robado en la casa donde nació Arjona, la cual está ubicada en Jocotenango, Sacatepéquez.

"Estábamos indignados, porque alguien profanó el santuario de Ricardo Arjona", indica el imitador en el video que publicó en su cuenta de TikTok.

Actualmente el inmueble es utilizado como una panadería por parte de Silvia, a quien Alarcón le pidió permiso para colocar esta nueva placa conmemorativa de metal, la cual fue hecha en México.

Mira aquí el video:

Repusimos la placa conmemorativa en la casa donde nació Ricardo Arjona y que se habían robado ... Espero esto ayude para que sientan la vibra de la cuna del maestro ...Somos arjoneanos

En dicha placa está plasmada la frase: "Si yo volviera a ser niño, seguro no le haría caso a nadie", misma que se encuentra en la letra de la canción "Si yo fuera", de Ricardo Arjona.